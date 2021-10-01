КДБ проти айтішника – нові репресії в Білорусі і чи візьметься опозиція за зброю

Вперше дали збройну відсіч силовикам

Андрій Зельцер відкрив стрілянину по співробітникам КДБ з мисливської рушниці. Фото: колаж "Сьогодні"

У Мінську під час рейду КДБ по квартирах опозиціонерів сталася перестрілка, у результаті якої загинули і співробітник спецслужби, і підозрюваний, який стріляв у нього.

За 13 місяців після акцій масових протестів у Білорусі і затримань їхніх учасників це перший випадок, коли правоохоронці отримали збройний опір. Сайт "Сегодня" спробував з'ясувати, що відбувається в Білорусі.

Вогонь у відповідь

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28 вересня оперативники КДБ Білорусі проводили "відпрацювання адрес, в яких могли знаходитися особи, причетні до терористичної діяльності". На вулиці Якубовського силовики намагалися увірватися в квартиру, де, за їхніми даними, проживав підозрюваний, який брав участь в торішніх протестах проти режиму Лукашенка і незаконно використав доступ до паспортних даних громадян Білорусі. Але вони отримали збройну відсіч.

31-річний співробітник американської IТ-компанії EPAM Systems Андрій Зельцер відкрив стрілянину по правоохоронцях із мисливської рушниці, в результаті чого загинув один із співробітників КДБ. Сам Зельцер був убитий вогнем у відповідь силовиків.

За підозрою в співучасті у вбивстві співробітника КДБ затримана дружина Зельцера. За даними Слідчого комітету, під час перестрілки підозрювана "проводила відеозйомку" і "сприяла скоєнню злочину".

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Що відомо про загиблого співробітника КДБ

На опублікованому спецслужбою відео колеги називають його "Дімкою", також можна почути фразу "Нірвана поранений". Міноборони і МНС Білорусі опублікували співчуття "рідним і близьким, а також колегам і товаришам по службі співробітника КДБ, який загинув при виконанні службового обов'язку", але ім'я його не називається. Пізніше Слідчий комітет Білорусі повідомив, що загиблий співробітник – 1990 року народження, у нього залишилися дружина і малолітня дитина.

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До будівлі КДБ в Мінську приносять квіти і лампадки. Фото: "Білорусь сьогодні"

Що відомо про Андрія Зельцера

Андрій Зельцер – співробітник EPAM Systems (американська ІТ-компанія, заснована в 1993 році, найбільший світовий виробник програмного забезпечення на замовлення).

У 2008 році Андрій Зельцер закінчив Технікум бізнесу і права в Мінську. Відомо, що він захоплювався тріатлоном, а в 2020 році брав участь у змаганнях із цього виду спорту в Мінську.

Андрій Зельцер полягав у телеграм-чаті "Координація допомоги в Жодіно", але не написав туди жодного повідомлення. В Жодіно розміщена в'язниця і СІЗО, в яких утримуються затримані за політичними мотивами. У серпні 2020 року правозахисники і вийшли на свободу повідомляли, що в ізоляторі Жодіно до затриманих застосовували тортури.

Дружина Зельцера зареєстрована на вулиці Якубовського в Мінську, де і сталася перестрілка. Сам Зельцер зареєстрований в Первомайському районі міста. У загиблого залишився син 2012 року народження.

Андрій Зельцер захоплювався спортом. Фото: instagram.com/andrewzeltser

Що кажуть в опозиції

У білоруської опозиції називають вбивство Зельцера політичним, а відео, в якому він нібито стріляє в співробітників КДБ – змонтованим фейком.

Білоруська активістка, лідер громадської ініціативи "Наш дім" Ольга Карач, яку нещодавно білоруські правоохоронці внесли в список "осіб, причетних до терористичної діяльності", заявила: в Республіці почався новий виток терору силовиків і посилення репресивної машини. Про це вона сказала у відеозверненні до громадян Білорусі, опублікованому на її сторінці в Facebook.

"Силовики почали новий етап. Вони вриваються в квартири і вбивають невинних людей. На жаль, цей етап буде тривати і посилюватися", – підкреслила Карач.

Ольга Карач: "Влада розпочала новий етап репресій" / Фото: Facebook

Активістка впевнена, що перестрілка не стала приводом для влади, щоб посилити репресії.

"Режиму не потрібні ніякі приводи, щоб посилити терор. Лукашенко створив величезну репресивну машину, яка сьогодні вбиває, гвалтує і калічить людей. Їм не потрібні ніякі приводи, тому що приводи вони пригадують самі", – сказала вона.

За словами Карач, загиблий Зельцер був вдома з дружиною. Дитина була в школі.

"Вони не робили нічого протиправного. Проте Андрій убитий. Почалася пропагандистська кампанія з його очорнення. Закрита "Комсомольська правда", яка посміла написати про Андрія хороші слова", – додала активістка.

Чому почалися рейди КДБ

Білоруський політолог, аналітик Українського інституту майбутнього Ігор Тишкевич упевнений, що в даний час не відбувається новий етап репресій, а триває існуючий.

"У лютому наступного року відбудеться референдум щодо нової редакції Конституції Білорусі. Напередодні цієї події Лукашенко дочищают залишки опозиційних політичних сил. Саме з цим пов'язані рейди КДБ по квартирах активістів і всіх, хто брав участь в торішніх протестах. Президенту потрібно, щоб референдум пройшов без інцидентів", – говорить "Сегодня" політолог.

Ігор Тишкевич: "Лукашенко дочищає залишки опозиційних політичних сил" / Фото: Facebook

Перший випадок збройного опору

Тишкевич також зазначає, що співробітники КДБ не очікували, що за ним відкриють вогонь, так як раніше опозиціонери не давали силовикам озброєний відсіч.

До слова про це ж написала на своїй сторінці в Facebook білоруський опозиційний блогер Іда Мет.

"КДБ отримали співрозмірний відсіч під час чергового обшуку. Андрій Зельцер, захищаючи себе і своїх близьких від посягань карателів, дав збройну відсіч нападникам. В ході перестрілки Андрій був убитий, але встиг забрати з собою одного з нападників чекістів. Ми не знаємо, яких поглядів був Андрій, але ми вважаємо його вчинок героїчним і заслуговує нашої з вами поваги", – заявила вона.

Мет також підкреслила, що це був перший випадок за 13 місяців протистояння, коли силовики отримали збройний опір, що дуже сильно здивувало "господарів народу з КДБ".

"Ці люди звикли стикатися не з вільними людьми, які твердо тримають в руках зброю, а беззбройними громадянами, яких можна зламати погрозами і насильством", – написала вона.

Опозиція йде в підпілля

Політолог-міжнародник Вадим Карасьов називає перестрілку в Мінську показником того, що незгодні з політикою Лукашенко досягли "точки кипіння".

"Ми бачимо, що протестуючі готові перейти до збройних форм боротьби з режимом Лукашенка. Сьогодні білоруське суспільство і держава перебуває в глибокій кризі. Опозиція навряд чи найближчим часом вийде на вулиці. Вона йде в підпілля, але така партизанщина буде генерувати нові репресії влади", – говорить "Сегодня" політолог.

Вадим Карасьов: "Партизанщина буде генерувати нові репресії влади" / Фото: Facebook

Про те, що опозиція не готова до масових вуличних протестів говорить нам і політолог Тишкевич.

"Влада проводить завершальну стадію репресій. Думаю, найближчим часом буде ще кілька показових затримань, і на цьому все. Хоча, звісно ж, зменшення протестних настроїв також очікувати не варто", – підсумував Тишкевич.

Переслідування в Білорусі