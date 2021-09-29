Лукашенко покарає за смерть КДБшника

Невизнаний президент Білорусі взяв на контроль справу співробітника IT-компанії, який застрелив силовика

Лукашенко взяв на контроль справу 31-річного мінчанин / Колаж "Сьогодні"

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко особисто буде займатися справою застреленого айтішником співробітника Комітету держбезпеки Білорусі (КДБ). Останній диктатор Європи заявив, що не залишить безкарним смерть співробітника спецслужби.

Про це повідомляє державне агентство "БЕЛТА" з посиланням на заяву прес-секретаря Лукашенко.

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"Президент вчора миттєво отримав інформацію про трагедію. Відразу доручив розібратися буквально посекундно – не всі деталі були відомі. Насамперед було доручено надати всіляку підтримку і допомогу родині. Безкарним це не залишиться ", – заявила прес-секретар.

Що відомо

29 вересня співробітники КДБ намагалися штурмом взяти квартиру мінчанин Андрія Зельцера співробітника IT-компанії EPAM Systems (компанія, заснована білоруським підприємцем Аркадієм Добкіним, якого Лукашенко назвав одним зі спонсорів протестів в Білорусі). 31-річного чоловіка звинувачували в терористичній діяльності.

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Під час проникнення в його квартиру, Андрій відкрив вогонь з рушниці і завдав смертельних поранень співробітникові КДБ. Його застрелили.

Друзі розповідають, що Андрій Зельцер займався спортом, а не тероризмом

За даними опозиційного сайту "Хартія97" , слідчий комітет Білорусі затримав дружину Андрія. "Його 40-річна дружина, яка також проводила відеозйомку злочину і сприяла його вчиненню, затримана за підозрою в співучасті вбивства співробітника КДБ", – додали у відомстві.

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Переслідування в Білорусі