КГБ против айтишника – новые репрессии в Беларуси и возьмется ли оппозиция за оружие

Впервые дали вооруженный отпор силовикам

Андрей Зельцер открыл стрельбу по сотрудникам КГБ из охотничьего ружья. Фото: коллаж "Сегодня"

В Минске во время рейда КГБ по квартирам оппозиционеров произошла перестрелка, в результате которой погибли и сотрудник спецслужбы, и стрелявший в него подозреваемый.

За 13 месяцев после акций массовых протестов в Беларуси и задержаний их участников это первый случай, когда правоохранители получили вооруженное сопротивление. Сайт "Сегодня" попытался выяснить, что происходит в Беларуси.

Ответный огонь

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28 сентября оперативники КГБ Беларуси проводили "отработку адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности". На улице Якубовского силовики пытались ворваться в квартиру, где, по их данным, проживал подозреваемый, принимавший участие в прошлогодних протестах против режима Лукашенко и незаконно использовавший доступ к паспортным данным граждан Беларуси. Но они получили вооруженный отпор.

31-летний сотрудник американской IТ-компании EPAM Systems Андрей Зельцер открыл стрельбу по правоохранителям из охотничьего ружья, в результате чего погиб один из сотрудников КГБ. Сам Зельцер был убит ответным огнем силовиков.

По подозрению в соучастии в убийстве сотрудника КГБ задержана супруга Зельцера. По данным Следственного комитета, во время перестрелки подозреваемая "проводила видеосъемку" и "содействовала совершению преступления".

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Что известно о погибшем сотруднике КГБ

На опубликованном спецслужбой видео коллеги называют его "Димкой", также можно услышать фразу "Нирвана ранен". Минобороны и МЧС Беларуси опубликовали соболезнования "родным и близким, а также коллегам и сослуживцам сотрудника КГБ, погибшего при исполнении служебного долга", но имя его не называется. Позже Следственный комитет Беларуси сообщил, что погибший сотрудник – 1990 года рождения, у него остались супруга и малолетний ребенок.

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К зданию КГБ в Минске приносят цветы и лампадки. Фото: "Беларусь сегодня"

Что известно об Андрее Зельцере

Андрей Зельцер – сотрудник EPAM Systems (американская ИТ-компания, основанная в 1993 году, крупнейший мировой производитель заказного программного обеспечения).

В 2008 году Андрей Зельцер закончил Техникум бизнеса и права в Минске. Известно, что он увлекался триатлоном, а в 2020 году участвовал в соревнованиях по этому виду спорта в Минске.

Андрей Зельцер состоял в телеграм-чате "Координация помощи в Жодино", но не написал туда ни одного сообщения. В Жодино находится тюрьма и СИЗО, в которых содержатся задержанные по политическим мотивам. В августе 2020 года правозащитники и вышедшие на свободу сообщали, что в изоляторе Жодино к задержанным применяли пытки.

Супруга Зельцера зарегистрирована на улице Якубовского в Минске, где и произошла перестрелка. Сам Зельцер зарегистрирован в Первомайском районе города. У погибшего остался сын 2012 года рождения.

Андрей Зельцер увлекался спортом. Фото: instagram.com/andrewzeltser

Что говорят в оппозиции

В белорусской оппозиции называют убийство Зельцера политическим, а видео, в котором он якобы стреляет в сотрудников КГБ – смонтированным фейком.

Белорусская активистка, лидер гражданской инициативы "Наш дом" Ольга Карач, которую недавно белорусские правоохранители внесли в список "лиц, причастных к террористической деятельности" заявила: в Республике начался новый виток террора силовиков и усиление репрессивной машины. Об этом она сказала в видеообращении к гражданам Беларуси, опубликованном на ее странице в Facebook.

"Силовики начали новый этап. Они врываются в квартиры и убивают невинных людей. К сожалению, этот этап будет продолжаться и усиливаться", – подчеркнула Карач.

Ольга Карач: "Власть начала новый этап репрессий" / Фото: Facebook

Активистка уверена, что перестрелка не стала поводом для власти, чтобы усилить репрессии.

"Режиму не нужны никакие поводы, чтобы усилить террор. Лукашенко создал огромную репрессивную машину, которая сегодня убивает, насилует и калечит людей. Им не нужны ни какие поводы, потому что поводы они придумывают сами", – сказала она.

По словам Карач, погибший Зельцер находился дома с женой. Ребенок был в школе.

"Они не совершали ничего противоправного. Тем не менее Андрей убит. Началась пропагандистская компания по его очернению. Закрыта "Комсомольская правда", которая посмела написать об Андрее хорошие слова", – добавила активистка.

Почему начались рейды КГБ

Белорусский политолог, аналитик Украинского института будущего Игорь Тышкевич уверен, что в данное время не происходит новый этап репрессий, а продолжается существующий.

"В феврале следующего года состоится референдум по новой редакции Конституции Беларуси. Накануне этого события Лукашенко дочищает остатки оппозиционных политических сил. Именно с этим связаны рейды КГБ по квартирам активистов и всех, кто принимал участие в прошлогодних протестах. Президенту нужно, чтобы референдум прошел без инцидентов", – говорит "Сегодня" политолог.

Игорь Тышкевич: "Лукашенко дочищает остатки оппозиционных политических сил" / Фото: Facebook

Первый случай вооруженного сопротивления

Тышкевич также отмечает, что сотрудники КГБ не ожидали, что по ним откроют огонь, так как ранее оппозиционеры не давали силовикам вооруженный отпор.

К слову об этом же написала на своей странице в Facebook белорусский оппозиционный блогер Ида Мэт.

"КГБ получили соразмерный отпор при очередном обыске. Андрей Зельцер защищая себя и своих близких от посягательств карателей дал вооруженный отпор нападавшим. В ходе перестрелки Андрей был убит, но успел забрать с собой одного из нападавших чекистов. Мы не знаем каких взглядов был Андрей, но мы считаем его поступок геройским и заслуживающим нашего с вами уважения", – заявила она.

Мэт также подчеркнула, что это был первый случай за 13 месяцев противостояния, когда силовики получили вооруженное сопротивление, что очень сильно удивило "хозяев народа из КГБ".

"Эти люди привыкли сталкиваться не с твердо держащими в руках оружие свободными людьми, а безоружными гражданами, которых можно сломать угрозами и насилием", – написала она.

Оппозиция уходит в подполье

Политолог-международник Вадим Карасев называет перестрелку в Минске показателем того, что несогласные с политикой Лукашенко достигли "точки кипения".

"Мы видим, что протестующие готовы перейти к вооруженным формам борьбы с режимом Лукашенко. Сегодня белорусское общество и государство находится в глубоком кризисе. Оппозиция вряд ли в ближайшее время выйдет на улицы. Она уходит в подполье, но такая партизанщина будет генерировать новые репрессии властей", – говорит "Сегодня" политолог.

Вадим Карасев: "Партизанщина будет генерировать новые репрессии властей" / Фото: Facebook

О том, что оппозиция не готова к массовым уличным протестам говорит нам и политолог Тышкевич.

"Власть проводит завершающую стадию репрессий. Думаю, в ближайшее время будет еще несколько показательных задержаний и на этом все. Хотя, конечно же, уменьшение протестных настроений также ожидать не стоит", – подытожил Тышкевич.

Преследование в Беларуси