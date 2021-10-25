Добкін про смерть Кернеса: Його відправили з квитком в один кінець, я розплутаю цей клубок

Поки мер лікувався у Німеччині, в Харкові незрозумілі люди несподівано почали отримувати посади

Добкін (праворуч) має намір розкрити злочин. Колаж "Сьогодні"

Кандидат в мери Харкова Михайло Добкін пообіцяв вивести на чисту воду тих, хто в обхід ще живого Геннадія Кернеса призначав чиновників в місті, підробляючи "рішення" харківського градоначальника.

Про це він сказав в ефірі телеканалу Україна 24.

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За його словами, через два дні, як Кернес виїхав до Німеччини на лікування в клініку "Шаріте", всіх його людей з першої частини списку "Блок Кернеса – успішний Харків" замінили на інших.

"Якби вони (недоброзичливці мера) знали, що Кернес повернеться, вони б не посміли цього зробити, тому що Геннадій Адольфович мав дуже суворий характер – він би їм цього не пробачив. Тому відправляли його з квитком в один кінець. Сім'ю прибираю в сторону, залишаю тільки тих, хто брався озвучувати спілкування з Кернесом. Вони реально знали про його стан", – сказав Добкін.

Він пообіцяв розібратися з тим, як від імені Кернеса в його відсутність висували людей на конкретні посади: має намір дістати всі документи, які супроводжували отримання спочатку електронного підпису, потім представлень, якими Кернес давав згоду працювати міським головою.

Політик стверджує, що довгий час поліція Харківської області працювала на те, щоб приховати вище зазначені обставини.

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"Поліція на гальмах все спускала. Прокуратура Харківської області робила все, щоб ці документи далі розслідували, але оскільки це була підслідність поліції – ніхто нічого не робив ... Але я цей клубок розплутаю, для мене це справа честі", – додав він.

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