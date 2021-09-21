Добкін іде в мери Харкова – вже подав документи (фото)

Рік тому політик вже боровся за пост градоначальника, але знявся з виборів на користь Кернеса

Михайло Добкін повертається у політику. Фото: Facebook

Ексдепутат Верховної Ради і колишній глава Харківської області Михайло Добкін візьме участь у виборах мера Харкова, подавши сьогодні відповідні документи в територіальну виборчу комісію.

Про це повідомляє Суспільне.

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За його словами, він вже вніс заставу за рахунок власних коштів для участі у виборах.

"Основний мотив — це продовження усього доброго, що було зроблено у місті, збільшити це, надати харків'янам якісні послуги, які влада, за виключенням цього року, давала нашим містянам. Вони до цього звикли, це добре і це треба підтримувати", – сказав Добкін.

Добкін у тервиборчкомі. Фото: "Суспільне"

Вибори мера Харкова

У грудні 2020 року в Харкові помер мер Геннадій Кернес, після чого обов'язки глави міста тимчасово перейшли до секретаря Харківської міськради Ігоря Терехова. Нові вибори відбудуться 31 жовтня. Добкін вже встиг "наїхати" на Терехова, назвавши лохом через ролик про храм.

Минулої осені у Харкові пройшли місцеві вибори. Тоді Добкін теж брав участь, але "несподівано" знявся на користь Кернеса, лише зазначивши, що, мовляв, його "місія виконана".

На майбутніх виборах крім Добкіна раніше виявили бажання балотуватися глава місцевого осередку партії "Європейська солідарність" Олександр Скорик, опонент Кернеса Дмитро Маринін, глава харківського "Нацкорпусау" Костянтин Немічев, колишній суддя, а нині депутат міськради від "Партії Шарія" Володимир Плетньов.

Раніше ми писали, що Добкін вважає Авакова головним конкурентом на виборах мера Харкова. Примітно, що після відставки з МВС Аваков навіть не натякав про плани на Харків, але деякі ЗМІ його туди активно відправляли.

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Також нагадаємо, що у серпні в Харкові обрали нового голову облради.