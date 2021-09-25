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"Гра в російську лузу" – Яценюк про угоду з РФ щодо транзиту газу 2019 року

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
25 вересня, 15:42
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Яценюк вважає, що "Нафтогаз" не мав права підписувати 5-річний контракт з "Газпромом" на транзит газу на тих умовах
Яценюк розкритикував угоду з РФ про транзит газу
Яценюк розкритикував угоду з РФ про транзит газу / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія реалізує схему, щоб перетворити Газотранспортну систему України (ГТС) на металобрухт і поставити нашу безпеку під удар. У цій комбінації, зокрема при підписанні угоди про транзит 2019 року, були присутні українські чиновники.

Про це заявив лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк.

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За його словами, 2019 року "Нафтогаз" не мав права підписувати 5-річний контракт з "Газпромом" на транзит газу в таких умовах, на яких він був підписаний. Яценюк вважає, що це була зрада національних інтересів.

"Підписати контракт на транзит всього-на-всього на 5 років і тільки двосторонній, без європейської сторони і без додаткових гарантій – це була гра в російську лузу", – підкреслив він.

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Схема РФ спрямована, заявляє Яценюк, вбити українську ГТС через запуск "Північного потоку – 2", повернути український енергетичний ринок в Росію і повністю переділити енергетичний ринок Європи.

Таким чином РФ прагне поставити під удар нашу національну безпеку, підкреслив лідер "Народного фронту".

"Постачання газу – це частина національної безпеки. Росіяни не вдарять по Україні, якщо Європа буде знати про те, що газ іде Україною транзитом", – додав Яценюк.

Угода 2019 року про транзит газу

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Росія і Україна підписали контракт на транзит газу, розрахований до кінця 2024 року. За цей час для нашої країни гарантовані мільярдні доходи, проте не обійшлося і без компромісів з Москвою.

  • виплата "Газпромом" 2,918 млрд дол. компенсації на виконання рішення Стокгольмського арбітражу від грудня 2017, і в лютому 2018 року. Нафтогаз отримав ці кошти 27 грудня 2019 р.;
  • відгук усіх арбітражних судових позовів, з яких не прийнято остаточні рішення (загальна сума вимог України оцінювалася в понад 12 млрд дол.);
  • зняття арештів на майно, активи і грошові кошти "Газпрому", а також відмова в майбутньому від усіх можливих претензій та позовів за контрактами січня 2009 року;
  • мінімальні обсяги транзиту за роками зафіксовані у таких розмірах: 2020 року – 65 млрд куб. м, 2021-2024 роки – по 40 млрд куб. м газу щорічно (вказані мінімальні значення – обсяги можуть бути і більше).

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