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У сховищах "Нафтогазу" не вистачить ресурсів , щоб пройти осінньо-зимовий період – Яценюк

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
25 вересня, 10:57
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Лідер "Народного фронту" заявив, що вже зараз потрібно невідкладно закачувати газ
Яценюк назвав заяви держкомпанії про достатню кількість ресурсів у сховищах - неправдивими
Яценюк назвав заяви держкомпанії про достатню кількість ресурсів у сховищах - неправдивими / Фото: Колаж: Сьогодні

Прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк заявив, що взимку в Україні може виникнути дефіцит газу у сховищах.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо TV".

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"Якщо влада зараз не почне невідкладно закачувати газ, разом із Європою та США тиснути на Росію, щоб РФ припинила маніпуляції, і зменшити фактично ціну на газ, та не відновить інститут субсидій, – у нас будуть проблеми взимку", – сказав він.

Він заявив, що заяви "Нафтогазу" про те, що газу достатньо у сховищах – неправдиві. Яценюк заявляє, що там газ приватних компаній, а ресурсів держкомпанії не вистачить, щоб пройти осінньо-зимовий період.

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"Тоді, коли треба було закачувати газ, його не закачували. Що робив "Нафтогаз" у квітні – червні, коли ціна на газ була в 2 рази дешевша. Треба було зібрати (борги) з облгазів Фірташа, а далі, отримавши ці гроші, зразу йти на ринок і закуповувати газ. А вони взяли і простили практично ці борги", – сказав Яценюк.

Він заявив, що у ЗМІ з’явилася інформація про лист за підписом керівника НАК "Нафтогазу" на Прем’єр-міністра про те, що ситуація в НАК "Нафтогаз" катастрофічна.

"Чому уряд бреше? Я не знаю. Це кримінальна відповідальність. Чому "Нафтогаз" не говорить правду, що у нас на даний момент критична ситуація по наявності газу і по ціні на газ", - запитує Яценюк.

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Раніше ми повідомляли, що незважаючи на захмарні ціни на енергоносіях на світових ринках, українцям не варто очікувати підвищення тарифів. В ОПУ заявили, що Україна має достатні запаси газу і завдяки цьому в державі "спокійно пройде опалювальний сезон без підвищення тарифів".

Нагадаємо, в Україні більш ніж за півроку зросли тарифи на 9,7%. Найбільше в Херсонській області – на 24,4%, а також в Полтавській – на 21,2% і Кіровоградській – на 16,4%.

Агентство Fitch Ratings прогнозує подальше зростання цін на природний газ на 2021-2022 роки в Європі.

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