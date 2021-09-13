"Dyakuyu usim": Данілов потролив противників латиниці

Чиновник не відмовився від своїх слів, а навпаки готовий обговорювати питання відмови України від кирилиці

Секретар РНБО пропонує відмовитися від кирилиці

Секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова здивувала реакція суспільства на його слова про перехід України з кирилиці на латиницю. У відповідь він віджартувався фразою на латиниці.

Про це чиновник написав у Facebook.

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Він не відмовився від своєї заяви і навіть готовий далі обговорювати скандальне питання.

"Несподівану для мене реакцію викликав зовсім невеликий фрагмент, де я ствердно відповів на запитання слухача щодо доцільності запровадження латиниці. Радий, що в нашій країні так багато активних і небайдужих людей. Цю дискусію готовий продовжити, і переконаний, що завжди треба дивитися хоча б на крок уперед, а не йти у майбутне з головою, повернутою в минуле", – заявив Данілов.

І наостанок секретар РНБО написав українське послання латиницею: "Dyakuyu usim, hto prochy'tav abo posluhav moye interv'yu".

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Відмітимо, що українців обурила заява Данілова, мовляв, Україні потрібно перейти з кирилиці на латиницю. У Мережі думки розділилися, частина підтримують заяви Данілова, а частина категорично проти.

Кирилиця чи латиниця – історія питання

Перехід української мови на латинський алфавіт обговорюється в Україні не перший рік і навіть не перше десятиліття. Насправді у цього питання яскрава багатовікова історія, в якій круто замішані амбіції сусідніх держав, бажання української інтелігенції і, як годиться, політика.

Перші тексти українською мовою, повністю записані латиницею, на десятки років старші за Переяславські угоди середини XVII століття. Втім, незважаючи на популярність теми, наявність прихильників переходу державної мови на латиницю і численні варіанти нової абетки, Україна поки що далека від такої мовної реформи.

Журналісти "Сьогодні" згадали про головні спроби відмовитися від звичних нашому оку букв і дізналися, до яких аргументів вдаються прихильники подібних змін, а також чому латиниця може нашкодити українській мові. Більш детально читайте в матеріалі Перехід на латиницю: користь і шкода для України.

Нагадаємо, у 2017 році в Казахстані схвалили перехід казахської мови з кирилиці на латиницю. Після цього на той момент міністр закордонних справ Павло Клімкін запропонував подумати про перехід України на латиницю, що викликало чимало суперечок.

У той час директор Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович назвав причини, чому Україні краще не переходити на латиницю. Одночасне використання кирилиці та латиниці не приведе до добра, вважає історик.