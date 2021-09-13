"Dyakuyu usim": Данілов потролив противників латиниці

Секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова здивувала реакція суспільства на його слова про перехід України з кирилиці на латиницю. У відповідь він віджартувався фразою на латиниці.
Про це чиновник написав у Facebook.
Він не відмовився від своєї заяви і навіть готовий далі обговорювати скандальне питання.
"Несподівану для мене реакцію викликав зовсім невеликий фрагмент, де я ствердно відповів на запитання слухача щодо доцільності запровадження латиниці. Радий, що в нашій країні так багато активних і небайдужих людей. Цю дискусію готовий продовжити, і переконаний, що завжди треба дивитися хоча б на крок уперед, а не йти у майбутне з головою, повернутою в минуле", – заявив Данілов.
І наостанок секретар РНБО написав українське послання латиницею: "Dyakuyu usim, hto prochy'tav abo posluhav moye interv'yu".
Відмітимо, що українців обурила заява Данілова, мовляв, Україні потрібно перейти з кирилиці на латиницю. У Мережі думки розділилися, частина підтримують заяви Данілова, а частина категорично проти.
Кирилиця чи латиниця – історія питання
- Перехід української мови на латинський алфавіт обговорюється в Україні не перший рік і навіть не перше десятиліття. Насправді у цього питання яскрава багатовікова історія, в якій круто замішані амбіції сусідніх держав, бажання української інтелігенції і, як годиться, політика.
- Перші тексти українською мовою, повністю записані латиницею, на десятки років старші за Переяславські угоди середини XVII століття. Втім, незважаючи на популярність теми, наявність прихильників переходу державної мови на латиницю і численні варіанти нової абетки, Україна поки що далека від такої мовної реформи.
- Журналісти "Сьогодні" згадали про головні спроби відмовитися від звичних нашому оку букв і дізналися, до яких аргументів вдаються прихильники подібних змін, а також чому латиниця може нашкодити українській мові. Більш детально читайте в матеріалі Перехід на латиницю: користь і шкода для України.
Нагадаємо, у 2017 році в Казахстані схвалили перехід казахської мови з кирилиці на латиницю. Після цього на той момент міністр закордонних справ Павло Клімкін запропонував подумати про перехід України на латиницю, що викликало чимало суперечок.
У той час директор Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович назвав причини, чому Україні краще не переходити на латиницю. Одночасне використання кирилиці та латиниці не приведе до добра, вважає історик.