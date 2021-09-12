Данілов запропонував перевести Україну з кирилиці на латиницю – соцмережі обурені

Також секретар РНБО виступив за дві мови в Україні

У Мережі думки розділилися, частина підтримує заяви Данілова, а частина категорично проти

Користувачі Мережі обурені пропозицію секретаря РНБО Олексія Данілова Україні перейти з кирилиці на латиницю, а англійську мову зробити обов'язковим до вивчення.

Про це вони пишуть у соцмережах.

Реакція українців

"Думаю наступна його ініціатива це відмовитися від мізків. А навіщо українцям мізки, адже замість своїх думок туди буде с*ати Данілов. За право писати кирилицею мільйони українців боролися і гинули проти німців і ляхів. Українці змогли зберегти свою ідентичність незважаючи на ополячення в Речі-Посполитій, німецько фашистської окупації. А ось Данілова може не пережити. Далі може українську мову заборонить, щоб тільки англійською говорили", – написав користувач Мережі Олександр Потьомкін.

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/ Фото: скріншот

"Нічого не маю проти англійського фундаментально дитинства, але категорично проти бовдурів при владі. Їх вже так багато, що подеколи здається, що у нас є свій "багатолікій" Жириновський", – пише Ольга Свінцова.

/ Фото: скріншот

"Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що Україна повинна позбутися від кирилиці і перейти на латиницю, а діти з садочка повинні вивчати англійську", – сказав він.

/ Фото: скріншот

"Підтримую! На наступному засіданні РНБО винести питання і проголосувати", "А може на есперанто, а може на іврит, а може на фарсі, врешті китайська стає трендом", "Давно треба, хоча б Гуглу заради", – пишуть українці.

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/ Фото: скріншот

/ Фото: скріншот

Що сталося

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Данілов не просто запропонував обов'язкове вивчення англійської, а й виступив за дві мови в Україні.

"Англійська мова має бути обов’язкова. Тому що якщо ми кажемо про цивілізований світ, то англійська мова – це мова цивілізованого спілкування. І ми маємо розуміти, що англійську мову мають знати всі. Хто вже літні, складно – то це одна справа, а починаючи з дитячого садочка, у школах – це має бути" , – підкреслив секретар РНБО.

Також він вважає, що Україна повинна перейти з кирилиці на латиницю.

Раніше ми повідомляли, що:

у 2017 році в Казахстані схвалили перехід казахської мови з кирилиці на латиницю. Після цього на той момент міністр закордонних справ Павло Клімкін запропонував подумати про перехід України на латиницю, що викликало чимало суперечок.

казахської мови з кирилиці на латиницю. Після цього на той момент міністр закордонних справ Павло Клімкін запропонував подумати про перехід України на латиницю, що викликало чимало суперечок. директор Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович назвав причини, чому Україні краще не переходити на латиницю. Одночасне використання кирилиці і латиниці не приведе до добра, вважає історик.

Журналісти "Сьогодні" згадали про головні спроби відмовитися від звичних нашому оку букв і дізналися, до яких аргументів вдаються прихильники подібних змін, а також чому латиниця може нашкодити українській мові. Більш детально читайте в матеріалі Перехід на латиницю: користь і шкода для України.