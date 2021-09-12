Данілов запропонував перевести Україну з кирилиці на латиницю – соцмережі обурені

Користувачі Мережі обурені пропозицію секретаря РНБО Олексія Данілова Україні перейти з кирилиці на латиницю, а англійську мову зробити обов'язковим до вивчення.
Про це вони пишуть у соцмережах.
Реакція українців
"Думаю наступна його ініціатива це відмовитися від мізків. А навіщо українцям мізки, адже замість своїх думок туди буде с*ати Данілов. За право писати кирилицею мільйони українців боролися і гинули проти німців і ляхів. Українці змогли зберегти свою ідентичність незважаючи на ополячення в Речі-Посполитій, німецько фашистської окупації. А ось Данілова може не пережити. Далі може українську мову заборонить, щоб тільки англійською говорили", – написав користувач Мережі Олександр Потьомкін.
"Нічого не маю проти англійського фундаментально дитинства, але категорично проти бовдурів при владі. Їх вже так багато, що подеколи здається, що у нас є свій "багатолікій" Жириновський", – пише Ольга Свінцова.
"Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що Україна повинна позбутися від кирилиці і перейти на латиницю, а діти з садочка повинні вивчати англійську", – сказав він.
"Підтримую! На наступному засіданні РНБО винести питання і проголосувати", "А може на есперанто, а може на іврит, а може на фарсі, врешті китайська стає трендом", "Давно треба, хоча б Гуглу заради", – пишуть українці.
Що сталося
Данілов не просто запропонував обов'язкове вивчення англійської, а й виступив за дві мови в Україні.
"Англійська мова має бути обов’язкова. Тому що якщо ми кажемо про цивілізований світ, то англійська мова – це мова цивілізованого спілкування. І ми маємо розуміти, що англійську мову мають знати всі. Хто вже літні, складно – то це одна справа, а починаючи з дитячого садочка, у школах – це має бути" , – підкреслив секретар РНБО.
Також він вважає, що Україна повинна перейти з кирилиці на латиницю.
Раніше ми повідомляли, що:
- у 2017 році в Казахстані схвалили перехід казахської мови з кирилиці на латиницю. Після цього на той момент міністр закордонних справ Павло Клімкін запропонував подумати про перехід України на латиницю, що викликало чимало суперечок.
- директор Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович назвав причини, чому Україні краще не переходити на латиницю. Одночасне використання кирилиці і латиниці не приведе до добра, вважає історик.
Журналісти "Сьогодні" згадали про головні спроби відмовитися від звичних нашому оку букв і дізналися, до яких аргументів вдаються прихильники подібних змін, а також чому латиниця може нашкодити українській мові. Більш детально читайте в матеріалі Перехід на латиницю: користь і шкода для України.