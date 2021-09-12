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Данилов предложил перевести Украину с кириллицы на латиницу – соцсети возмущены

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
12 сентября, 13:49
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Также секретарь СНБО выступил за два языка в Украине
В Сети мнения разделились, часть поддерживают заявления Данилова, а часть категорически против
В Сети мнения разделились, часть поддерживают заявления Данилова, а часть категорически против

Пользователи Сети возмущены предложение секретаря СНБО Алексея Данилова Украине перейти с кириллицы на латиницу, а английский язык сделать обязательным к изучению.

Об этом они пишут в соцсетях.

Реакция украинцев

"Думаю следующая его инициатива это отказаться от мозгов. А зачем украинцам мозги, ведь вместо своих мыслей туда будет срать Данилов. За право писать на кириллице миллионы украинцев сражались и погибали против немцев и ляхов. Украинцы смогли сохранить свою идентичность несмотря на ополячивание в Речи-Посполитой, немецко фашистской оккупации. А вот Данилова может не пережить. Дальше может украинский язык запретит, чтоб только на английском говорили", – написал пользователь Сети Александр Потемкин.

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"Ничего не имею против английского фундаментально детства, но категорически против говорящих болванов при власти. Их уже так много, что иногда кажется, что у нас есть свой "багатоликий" Жириновский", – пишет Ольга Свинцова.

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"Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что Украина должна избавиться от кириллицы и перейти на латиницу, а дети с садика должны изучать английский", – сказал он.

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"Поддерживаю! На следующем заседании СНБО вынести вопрос и проголосовать", "А может на эсперанто, а может на иврит, а может на фарси, в конце китайская становится трендом", "Давно надо, хотя бы Гугла ради", – пишут украинцы.

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Что произошло

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Данилов не просто предложил обязательное изучение английского, а и выступил за два языка в Украине.

"Английский язык должен быть обязательно. Потому что если мы говорим о цивилизованном мире, то английский язык – это язык цивилизованного общения. И мы должны понимать, что английский язык должны знать все. Кто уже пожилые, сложно – то это одно дело, а начиная с детского сада, в школах это должно быть", – подчеркнул секретарь СНБО.

Также он считает, что Украина должна перейти с кириллицы на латиницу.

Ранее мы сообщали, что:

  • в 2017 году в Казахстане одобрили переход казахского языка с кириллицы на латиницу. После этого на тот момент министр иностранных дел Павел Климкин предложил подумать о переходе Украины на латиницу, что вызвало немало споров.
  • директор Института национальной памяти Владимир Вятрович назвал причины, почему Украине лучше не переходить на латиницу. Одновременное использование кириллицы и латиницы не приведет к добру, считает историк.

Журналисты "Сегодня" вспомнили о главных попытках отказаться от привычных нашему глазу букв и узнали, к каким аргументам прибегают сторонники подобных изменений, а также почему латиница может навредить украинскому языку. Более подробно читайте в материале Переход на латиницу: польза и вред для Украины.

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