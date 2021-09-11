Данілов: Україна має перейти з кирилиці на латиницю

Це питання в Україні обговорювалося і раніше, особливо після того, як Казахстан відмовився від кирилиці

Секретар РНБО зробив несподівану заяву / Фото: СНБО

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що Україна має перейти з кирилиці на латиницю, а англійська мова має бути обов'язкова до вивчення. Про це він сказав в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Я за. Я вважаю, що це буде одна з фундаментальних речей, нам треба позбутися кирилиці й перейти на латиницю", – сказав він.

Реклама

Також Данілов за дві мови в Україні.

"Англійська мова має бути обов’язкова. Тому що якщо ми кажемо про цивілізований світ, то англійська мова – це мова цивілізованого спілкування. І ми маємо розуміти, що англійську мову мають знати всі. Хто вже літні, складно – то це одна справа, а починаючи з дитячого садочка, у школах – це має бути", – підкреслив секретар РНБО.

Кирилиця чи латиниця – історія питання

Перехід української мови на латинський алфавіт обговорюється в Україні не перший рік і навіть не перше десятиліття. Насправді у цього питання яскрава багатовікова історія, в якій круто замішані амбіції сусідніх держав, бажання української інтелігенції і, як годиться, політика.

Перші тексти українською мовою, повністю записані латиницею, на десятки років старші за Переяславські угоди середини XVII століття. Втім, незважаючи на популярність теми, наявність прихильників переходу державної мови на латиницю і численні варіанти нової абетки, Україна поки що далека від такої мовної реформи.

Журналісти "Сьогодні" згадали про головні спроби відмовитися від звичних нашому оку букв і дізналися, до яких аргументів вдаються прихильники подібних змін, а також чому латиниця може нашкодити українській мові. Більш детально читайте в матеріалі Перехід на латиницю: користь і шкода для України.

Реклама

Нагадаємо, у 2017 році в Казахстані схвалили перехід казахської мови з кирилиці на латиницю. Після цього на той момент міністр закордонних справ Павло Клімкін запропонував подумати про перехід України на латиницю, що викликало чимало суперечок.

У той час директор Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович назвав причини, чому Україні краще не переходити на латиницю. Одночасне використання кирилиці та латиниці не приведе до добра, вважає історик.