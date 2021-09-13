"Dyakuyu usim": Данилов потроллил противников латиницы

Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова удивила реакция общества на его слова о переходе Украины с кириллицы на латиницу. В ответ он отшутился фразой на латинице.
Об этом чиновник написал в Facebook.
Он не отказался от своего заявления и даже готов дальше обсуждать скандальный вопрос.
"Неожиданную для меня реакцию вызвал совсем небольшой фрагмент (его интервью), где я утвердительно ответил на вопрос слушателя о целесообразности введения латиницы. Рад, что в нашей стране так много активных и неравнодушных людей. Эту дискуссию готов продолжить и убежден, что всегда надо смотреть хотя бы на шаг вперед, а не идти в будущее с головой, повернутой в прошлое", – заявил Данилов.
И напоследок секретарь СНБО написал украинское послание латиницей: "Dyakuyu usim, hto prochy'tav abo posluhav moye interv'yu".
Отметим, что украинцев возмутило заявление Данилова, мол, Украине нужно перейти с кириллицы на латиницу. В Сети мнения разделились, часть поддерживают заявления Данилова, а часть категорически против.
Кириллица или латиница – история вопроса
- Переход украинского языка на латинский алфавит обсуждается в Украине не первый год и даже не первое десятилетие. На самом деле у этого вопроса яркая многовековая история, в которой круто замешаны амбиции соседних государств, желания украинской интеллигенции и, как положено, политика.
- Первые тексты на украинском языке, полностью записанные латиницей, на десятки лет старше Переяславских соглашений середины XVII века. Впрочем, несмотря на популярность темы, наличие сторонников перехода госязыка на латиницу и массу вариантов новой азбуки, Украина пока все еще далека от такой языковой реформы.
- Журналисты "Сегодня" вспомнили о главных попытках отказаться от привычных нашему глазу букв и узнали, к каким аргументам прибегают сторонники подобных изменений, а также почему латиница может навредить украинскому языку. Более подробно читайте в материале Переход на латиницу: польза и вред для Украины.
Напомним, в 2017 году в Казахстане одобрили переход казахского языка с кириллицы на латиницу. После этого на тот момент министр иностранных дел Павел Климкин предложил подумать о переходе Украины на латиницу, что вызвало немало споров.
В то время директор Института национальной памяти Владимир Вятрович назвал причины, почему Украине лучше не переходить на латиницу. Одновременное использование кириллицы и латиницы не приведет к добру, считает историк.