"Dyakuyu usim": Данилов потроллил противников латиницы

Чиновник не отказался от своих слов, а напротив готов обсуждать вопрос отказа Украины от кириллицы

Секретарь СНБО предлагает отказаться от кириллицы

Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова удивила реакция общества на его слова о переходе Украины с кириллицы на латиницу. В ответ он отшутился фразой на латинице.

Об этом чиновник написал в Facebook.

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Он не отказался от своего заявления и даже готов дальше обсуждать скандальный вопрос.

"Неожиданную для меня реакцию вызвал совсем небольшой фрагмент (его интервью), где я утвердительно ответил на вопрос слушателя о целесообразности введения латиницы. Рад, что в нашей стране так много активных и неравнодушных людей. Эту дискуссию готов продолжить и убежден, что всегда надо смотреть хотя бы на шаг вперед, а не идти в будущее с головой, повернутой в прошлое", – заявил Данилов.

И напоследок секретарь СНБО написал украинское послание латиницей: "Dyakuyu usim, hto prochy'tav abo posluhav moye interv'yu".

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Отметим, что украинцев возмутило заявление Данилова, мол, Украине нужно перейти с кириллицы на латиницу. В Сети мнения разделились, часть поддерживают заявления Данилова, а часть категорически против.

Кириллица или латиница – история вопроса

Переход украинского языка на латинский алфавит обсуждается в Украине не первый год и даже не первое десятилетие. На самом деле у этого вопроса яркая многовековая история, в которой круто замешаны амбиции соседних государств, желания украинской интеллигенции и, как положено, политика.

Первые тексты на украинском языке, полностью записанные латиницей, на десятки лет старше Переяславских соглашений середины XVII века. Впрочем, несмотря на популярность темы, наличие сторонников перехода госязыка на латиницу и массу вариантов новой азбуки, Украина пока все еще далека от такой языковой реформы.

Журналисты "Сегодня" вспомнили о главных попытках отказаться от привычных нашему глазу букв и узнали, к каким аргументам прибегают сторонники подобных изменений, а также почему латиница может навредить украинскому языку. Более подробно читайте в материале Переход на латиницу: польза и вред для Украины.

Напомним, в 2017 году в Казахстане одобрили переход казахского языка с кириллицы на латиницу. После этого на тот момент министр иностранных дел Павел Климкин предложил подумать о переходе Украины на латиницу, что вызвало немало споров.

В то время директор Института национальной памяти Владимир Вятрович назвал причины, почему Украине лучше не переходить на латиницу. Одновременное использование кириллицы и латиницы не приведет к добру, считает историк.