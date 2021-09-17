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Данилов розповів, коли в Україні з'явилися останні олігархи

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
17 вересня, 23:43
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Після штучного банкопаду деякі люди заволоділи активами на мільярди грн
/ Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні останні олігархи з'явилися після 2014 року, а після того, як в Україні з'явився штучний банкопад, деякі люди заволоділи активами на мільярди грн.

Про це в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна" заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

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"На сьогоднішній день ми знаходимося в ситуації, коли маленька купка людей управляє абсолютно колосальним активом, який повинен був належати всій нашій державі, всім нашим громадянам. І це виклик для всіх наших громадян" , – сказав Данілов.

Раніше Данілов заявив, що в Україні вже з'явилася жінка-олігарх, але імені її не назвав.

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Як повідомляли новини "Сьогодні" 1 липня Верховна Рада ухваліла в першому читанні законопроєкт № 5599 про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаних з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів).

Проте 10 вересня спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що передав законопроєкт Венеціанській комісії на експертизу, чого від нього зажадали чотири фракції парламенту і омбудсмен.

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