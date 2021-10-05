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Секс-скандал з двома екс-президентами: під ударом знову французький політик

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
5 жовтня, 16:34
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Це вже не перший скандал з Валері Жискаром д'Естеном
Гелле Торнінг-Шмідт та Валері Жискар д'Естен. Фото: колаж "Сьогодні"
Гелле Торнінг-Шмідт та Валері Жискар д'Естен. Фото: колаж "Сьогодні"

Екс-голова уряду Данії Гелле Торнінг-Шмідт звинуватила у домаганнях колишнього президента Франції Валері Жискара д'Естена. Нині покійний французький лідер начебто "чіпав її за стегно".

Про це повідомляє The Local.

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Інцидент стався ще в 2002 або 2003 році – за вечерею в посольстві Франції в Копенгагені.

"Я побачила, як Жискар д'Естен, що сидів біля мене, хапає мене за стегно під столом. Це було абсолютно божевільно. Я запитала себе, що відбувається, я змінила місце, і все закінчилося",– написала політикиня.

Політикиня розцінила вчинок француза – як недоречний жест

Екс-голова уряду наголосила, що у теперішні часи це було б розцінене, як сексуальне домагання. 17 років тому Торнінг-Шмідт трактувала це як недоречний жест.

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"Ситуація мене дуже розлютила",– додала Торнінг-Шмідт.

Зазначимо, це вже не перший скандал з Валері Жискаром д'Естеном, раніше його у домаганнях звинуватила німецька журналістка Енн-Кетрін Штраке. Вона наголосила, що під час інтерв'ю політик кілька разів торкався її сідниць.

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Смерть Д'Естена

Зазначимо, що Валері Жискар д'Естен очолював Францію у 1974 – 1981 роках. Обійняв посаду президента після смерті Жоржа Помпіду. На час ймовірних домагань д'Естену вже було 76-77 років. Помер колишній глава держава у 2020 році – від ускладнень від коронавірусу.

  • Народилася в 1966 році.
  • Соціал-демократка.
  • У 2005 році потрапила в парламент Данії.
  • Очолювала уряд Данії в 2011 – 2015 роках

Раніше ми повідомляли, що відомого актора звинуватили у сексуальних домаганнях. Дівчині, яка заявила на нього, не вірять.

Також нагадаємо, Олена Проклова звинуватила відомого актора у харасменті.

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