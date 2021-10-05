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Секс-скандал с двумя экс-президентами: под ударом снова французский политик

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
5 октября, 16:34
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Это уже не первый скандал с Валери Жискаром д'Эстеном
Хелле Торнинг-Шмидт и Валери Жискар д'Эстен. Фото: коллаж "Сегодня"
Хелле Торнинг-Шмидт и Валери Жискар д'Эстен. Фото: коллаж "Сегодня"

Экс-глава правительства Дании Хелле Торнинг-Шмидт обвинила в домогательствах бывшего президента Франции Валери Жискара д'Эстена. Ныне покойный французский лидер якобы "трогал ее за бедро".

Об этом сообщает The Local.

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Инцидент произошел еще в 2002 или 2003 году – за ужином в посольстве Франции в Копенгагене.

"Я увидела, как Жискар д'Эстен, сидевший возле меня, хватает меня за бедро под столом. Это было совершенно безумно. Я спросила себя, что происходит, я сменила место, и все закончилось", – написала политик.

Политик расценила поступок француза – как неуместный жест

Экс-глава правительства подчеркнула, что в нынешние времена это было бы расценено, как сексуальное домогательство. 17 лет назад Торнинг-Шмидт трактовала это как неуместный жест.

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"Ситуация меня очень разозлила", – добавила Торнинг-Шмидт.

Отметим, это уже не первый скандал с Валери Жискаром д'Эстеном, ранее его в домогательствах обвинила немецкая журналистка Энн-Кэтрин Штраке. Она подчеркнула, что во время интервью политик несколько раз касался ее ягодиц.

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Смерть Д'Эстена

Отметим, что Валери Жискар д'Эстен возглавлял Францию в 1974 – 1981 годах. Занял пост президента после смерти Жоржа Помпиду. На время вероятных притязаний д'Эстену уже было 76-77 лет. Умер бывший глава государства в 2020 году – от осложнений коронавируса.

Что известно про Хелле Торнинг-Шмидт

  • Родилась в 1966 году.
  • Социал-демократка.
  • В 2005 году попала в парламент Дании.
  • Возглавляла правительство Дании в 2011 – 2015 годах

Ранее мы сообщали, что известного актера обвинили в сексуальных домогательствах. Девушке, заявившей на него, не верят.

Также напомним, Елена Проклова обвинила известного актера в харассменте.

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