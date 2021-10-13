Допиталася! Поклонську відправили в Африку замість посади в Москві

Путін заслав зрадницю України на африканський острів

Робота на курорті в Кабо-Верде це не те, що законопроекти в парламенті вивчати / Колаж "Сьогодні"

Президент РФ Володимир Путін призначив колишнього прокурора України, який погодився в 2014 році стати "головним" прокурором окупованого півострова Крим Наталю Поклонську послом Росії в Кабо-Верде .

Відповідний указ опублікований 13 жовтня на офіційному інтернет-порталі правової інформації.

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Кінець кар'єри в Москві

В кінці травня Поклонська повідомила, що не братиме участь в попередньому голосуванні партії "Єдина Росія" з відбору кандидатів для виборів до Держдуми.

"Я знімаю свою кандидатуру з праймеріз в зв'язку з новою роботою, про яку повідомлю трохи пізніше ", – сказала тоді Поклонська у відеозверненні в своїх акаунтах в соціальних мережах.

Пізніше вона заявила, що зацікавлена в дипломатичній діяльності, але не хоче забігати вперед у питанні про майбутнє працевлаштування.

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Крим не потрібен

Повертатися в "Крим наш" колабораціоністка не поспішає. На початку жовтня в інтерв'ю радіо "Комсомольська правда" Наташа заявила, що у неї немає бажання повертатися на будь-яку посаду в Крим, так як на півострові "вже все працює по-своєму".

"Раніше говорила, що якщо я в Крим повернуся, то тільки прокурором. Звичайно ж, якщо керівник прийме рішення відповідне, я його не обговорюю, це рішення. Але моє бажання, ні, я не хочу повертатися до Криму. Там все вже якось працює по-своєму. І я в це "по-своєму" не вписуюся", – заявила Поклонська.

Успіхи в Держдумі

Поклонська стала депутатом Держдуми в 2016 році за списком партії Володимира Путіна "Єдина Росія".

У період депутатства вона відзначилася дивними ініціативами. У 2020 році вона пропонувала перейменувати законопроєкт "Про профілактику сімейно-побутового насильства в РФ" в "Закон про зміцнення і збереження сім'ї", заявивши також про намір запропонувати до нього поправки.

А в 2017 році пропонувала правки до законів, які дозволили б позбавлятися громадянства України і отримувати громадянство Росії всього лише надіславши поштою відповідну заяву про відмову від громадянства в органи влади України.

В кінці липня 2021 року Генпрокуратура України повідомила про завершення досудового розслідування за фактом державної зради стосовно восьми колишніх чиновників АР Крим. Серед фігурантів – екс-депутат ВР АРК Сергій Аксьонов, колишній глава ВР АРК Володимир Константинов і екс-прокурор Генпрокуратури Наталія Поклонська.