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Допросилась! Поклонскую отправили в Африку вместо должности в Москве

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
13 октября, 16:02
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Путин сослал предательницу Украины на африканский остров
Работа на курорте в Кабо-Верде это не то, что законопроекты в парламенте изучать / Коллаж "Сегодня"
Работа на курорте в Кабо-Верде это не то, что законопроекты в парламенте изучать / Коллаж "Сегодня"

Президент РФ Владимир Путин назначил бывшего прокурора Украины, согласившегося в 2014 году стать "главным" прокурором оккупированного полуострова Крым Наталью Поклонскую послом России в Кабо-Верде.

Соответствующий указ опубликован 13 октября на официальном интернет-портале правовой информации.

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В конце мая Поклонская сообщила, что не будет принимать участие в предварительном голосовании партии "Единая Россия" по отбору кандидатов для выборов в Госдуму.

"Я снимаю свою кандидатуру с праймериз в связи с новой работой, о которой сообщу чуть позже", – сказала тогда Поклонская в видеообращении в своих аккаунтах в соцсетях.

Позже она заявила, что заинтересована в дипломатической деятельности, но не хочет забегать вперед в вопросе о будущем трудоустройстве.

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Крым не нужен

Возвращаться в "Крым наш" коллаборационистка тоже не спешит. В начале октября в интервью радио "Комсомольская правда" Наташа заявила, что у нее нет желания возвращаться на какую-либо должность в Крым, так как на полуострове "уже все работает по-своему".

"Раньше говорила, что если я в Крым вернусь, то только прокурором. Конечно же, если руководитель примет решение соответствующее, я его не обсуждаю, это решение. Но мое желание, нет, я не хочу возвращаться в Крым. Там все уже как-то работает по-своему. И я в это "по-своему" не вписываюсь", – заявила Поклонская.

Успехи в Госдуме

  • Поклонская стала депутатом Госдумы в 2016 году по списку партии Владимира Путина "Единая Россия".
  • В период депутатства она отметилась рядом странных инициатив. В 2020 году она предлагала переименовать законопроект "О профилактике семейно-бытового насилия в РФ" в "Закон об укреплении и сохранении семьи", заявив также о намерении предложить к нему поправки.
  • А в 2017 году предлагала правки к законам, которые позволили бы лишаться гражданства Украины и получать гражданство России всего лишь направив по почте соответствующее заявление об отказе от гражданства в органы власти Украины.

В конце июля 2021 года Генпрокуратура Украины сообщила о завершении досудебного расследования по факту госизмены в отношении восьми бывших чиновников АР Крым. Среди фигурантов – экс-депутат ВР АРК Сергей Аксенов, бывший глава ВР АРК Владимир Константинов и экс-прокурор Генпрокуратуры Наталья Поклонская.

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