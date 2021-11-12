Зеленський вперше зателефонував до Грузії через Саакашвілі: деталі розмови

Зеленський намагається допомогти Саакашвілі Колаж "Сьогодні"
Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Грузії Іраклієм Гарібашвілі, головною темою якої стала ситуація з головою Виконавчого комітету реформ України Міхеїлом Саакашвілі.
Про це повідомляє ОПУ.
Український лідер попросив забезпечити дотримання прав Саакашвілі, наголосивши, що вони мають бути гарантовані повною мірою відповідно до норм міжнародного права.
Особливо Зеленського обурило жорстоке поводження з політиком, він назвав це непропорційними примусовими заходами, а також акцентував увагу на необхідності надання доступу до Саакашвілі його матері та близьким.
Також президента непокоїв стан здоров'я Саакашвілі і через це він попросив Гарібашвілі пустити до нього українських лікарів.
"Україна завжди захищає законні права та інтереси своїх громадян", – сказав Володимир Зеленський.
Ситуація із Саакашвілі
- Нещодавно консиліум лікарів зробив термінову заяву щодо необхідності негайного переведення політика до лікарні з мультитехнологічною апаратурою. Після цього 8 листопада Саакашвілі на гелікоптері вивезли з виправної колонії № 12.
- Український омбудсмен Людмила Денісова розповіла, що його перевезли до виправної колонії № 18 біля Тбілісі. За її словами, там тримають осіб, які потрапили за ґрати ще за часів президентства Саакашвілі в Грузії.
- Також ми показували відео нової в'язниці Саакашвілі та те, як на його приїзд відреагували зеки.
- Пізніше з'явилося відео, як напівголого Саакашвілі натовпом занесли до палати. Там він навіть намагався влаштувати розбірки з тюремниками.
- Міхеїл Саакашвілі пообіцяв припинити голодування, щойно його переведуть до цивільної лікарні.