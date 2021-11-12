Зеленский впервые позвонил в Грузию из-за Саакашвили: детали разговора

Зеленский пытается помочь Саакашвили. Коллаж "Сегодня"
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, главной темой которого стал ситуация с главой Исполнительного комитета реформ Украины Михеилом Саакашвили.
Об этом сообщает ОПУ.
Украинский лидер попросил обеспечить соблюдение прав Саакашвили, отметив, что они должны быть гарантированы в полной мере в соответствии с нормами международного права.
Особенно Зеленского возмутило жестокое обращение с политиком, он назвал это непропорциональными мерами принуждения, а также акцентировал внимание на необходимости предоставления доступа к Саакашвили его матери и близким.
Также президента обеспокоило состояние здоровья Саакашвили и в связи с этим он попросил Гарибашвили пустить к нему украинских врачей.
"Украина всегда защищает законные права и интересы своих граждан", – сказал Владимир Зеленский.
Ситуация с Саакашвили
- Недавно консилиум врачей сделал срочное заявление о необходимости немедленного перевода политика в больницу с мультитехнологической аппаратурой. В результате 8 ноября Саакашвили на вертолете вывезли из исправительной колонии № 12.
- Украинский омбудсмен Людмила Денисова рассказала, что его перевезли в исправительную колонию № 18, что возле Тбилиси. По ее словам, там содержатся лица, которые попали за решетку еще во времена президентства Саакашвили в Грузии.
- Также мы показывали видео, как выглядит новая тюрьма Саакашвили и как на его приезд отреагировали зэки.
- Позже появилось видео, как полуголого Саакашвили толпой занесли в палату. Там он даже пытался устроить разборки с тюремщиками.
- Михеил Саакашвили пообещал прекратить голодовку, как только его переведут в гражданскую больницу.