Зеленский впервые позвонил в Грузию из-за Саакашвили: детали разговора

Зеленский пытается помочь Саакашвили. Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, главной темой которого стал ситуация с главой Исполнительного комитета реформ Украины Михеилом Саакашвили.

Об этом сообщает ОПУ.

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Украинский лидер попросил обеспечить соблюдение прав Саакашвили, отметив, что они должны быть гарантированы в полной мере в соответствии с нормами международного права.

Особенно Зеленского возмутило жестокое обращение с политиком, он назвал это непропорциональными мерами принуждения, а также акцентировал внимание на необходимости предоставления доступа к Саакашвили его матери и близким.

Также президента обеспокоило состояние здоровья Саакашвили и в связи с этим он попросил Гарибашвили пустить к нему украинских врачей.

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"Украина всегда защищает законные права и интересы своих граждан", – сказал Владимир Зеленский.

Ситуация с Саакашвили