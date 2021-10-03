Зеленський пообіцяв "витягти" Саакашвілі з Грузії

Зеленський і МЗС зроблять все можливе для Саакашвілі. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна зробить все можливе для звільнення глави Виконавчого комітету реформ Міхеїла Саакашвілі, який був затриманий в Грузії.

Про це він сказав на пресконференції в Трускавці.

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Глава держави нагадав, що Саакашвілі теж громадянин України і має право на захист від держави.

"Я як президент України постійно займаюся тим, що повертаю громадян України. Різними можливостями, які у мене є, які мені дає влада. Михайло Саакашвілі є громадянином України, тому його це теж стосується. І всі інституції, включаючи міністерство закордонних справ і наші посольства, які працюють в Грузії, і на рівні посла Грузії, який працює в Україні, і на рівні розмови між нашими Кабінетами міністрів, розмови прем'єрів – ми всі будемо цим займатися", – сказав Зеленський.

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