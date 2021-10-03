Зеленский пообещал "вытащить" Саакашвили из Грузии

Зеленский и МИД сделают все возможное для Саакашвили. Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский пообещал, что Украина сделает все возможное для освобождения главы Исполнительного комитета реформ Михеила Саакашвили, который был задержан в Грузии.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Трускавце.

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Глава государства напомнил, что Саакашвили тоже гражданин Украины и имеет право на защиту от государства.

"Я как президент Украины постоянно занимаюсь тем, что возвращаю граждан Украины. Разными возможностями, которые у меня есть, которые мне дает власть. Михаил Саакашвили является гражданином Украины, поэтому его это тоже касается. И все институции, включая министерство иностранных дел и наши посольства, которые работают в Грузии, и на уровне посла Грузии, который работает в Украине, и на уровне разговора между нашими Кабинетами министров, разговора премьеров — мы все будем этим заниматься", – сказал Зеленский.

Как развивались события

Напомним, утром 1 октября глава Исполнительного комитета реформ при президенте Михеил Саакашвили разместил ролик, в котором сообщил, что он уже прибыл в Грузию.

В поисках бывшего президента Грузии днем из Зугдиди в Батуми направились подразделения специального назначения. Местная пресса сообщала о проходящих обысках.

При этом замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе днем опроверг информацию, что переброска специальных подразделений осуществлена из-за Саакашвили. Политики заявили, что Саакашвили не пересекал границу их страны.

Вечером премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил об аресте Саакашвили. По имеющейся в СМИ информации, он находится в СИЗО Рустави.

"Наши правоохранители провели операцию по задержанию разыскиваемого Михеила Саакашвили на самом высоком уровне. У правоохранительных органов была предварительная информация о его перемещении из Украины в Грузию, и этот процесс находился под полным контролем", — заявил Гарибашвили.

Ночью появилось видео задержания политика.

В воскресенье утром появилось обращение Саакашвили к грузинскому народу, которое он написал в СИЗО.