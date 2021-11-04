Заступниця голови ОПУ Свириденко стала міністеркою економіки

Напередодні комітет Ради рекомендував призначити Свириденко міністром економіки. Фото: колаж "Сьогодні"

Верховна Рада України сьогодні, 4 листопада, під час пленарного засідання призначила віцепрем'єркою – міністеркою економіки України Юлію Свириденко. За проголосували 256 депутатів, проти – 11.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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Що відомо про нового міністра

Народилася 25 грудня 1985 року у Чернігові. 2008 року закінчила з відзнакою Київський торговельно-економічний університет, спеціальність "менеджмент антимонопольної діяльності", магістр з менеджменту антимонопольної діяльності. Того ж року вступила до аспірантури Київського національного торговельно-економічного університету за спеціальністю "Економіка та управління національним господарством".

Трудову діяльність розпочала 2008 року на посаді економіста з фінансової роботи українсько-андорського спільного підприємства АТ "АМП" (Київ). Згодом працювала оцінювачем Чернігівського міжміського бюро технічної інвентаризації, заступником директора ТОВ "Еко-Втор" (Київ).

2011 року призначена головою постійного представництва Чернігова у м. Усі (КНР).

З травня 2015 року – радник голови Чернігівської обласної державної адміністрації Кулича.

Із серпня 2015 року – начальник Департаменту економічного розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації.

З вересня 2017 року виконувала обов'язки 1-го заступника голови Чернігівської облдержадміністрації, 14 березня 2018 року призначена 1-м заступником голови Чернігівської обласної державної адміністрації.

З 30 липня по 28 листопада 2018 року – в.о. голови Чернігівської ОДА.

З березня по вересень 2019 – директор ТОВ "Сідко Україна", що спеціалізується на виробництві кормів для диких птахів та займається переробкою органічної продукції.

У вересні 2019 року призначена на посаду заступника міністра, а з липня 2020 року – першого заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

24 грудня 2019 року обрано головою правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Член делегації для участі у тристоронній контактній групі, представник у робочій підгрупі із соціально-економічних питань.

21 грудня 2020 року уряд проголосував за звільнення Юлії Свириденко з посади першого заступника міністра економіки за її власним бажанням.

З 22 грудня 2020 року – заступник глави Офісу президента, замінила на цій посаді Юлію Ковалів.

26 лютого 2021 року указом президента України виведена зі складу делегації України для участі у Тристоронній контактній групі.

31 травня 2021 року Юлія Свириденко обрана як представник держави до наглядової ради НАК "Нафтогаз України".

Раніше ми повідомляли, що Рада відправила у відставку міністра захисту довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовського, міністра економіки Олексія Любченка, віцепрем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова, віцепрем'єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського та міністра оборони Андрія Тарана.