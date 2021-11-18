На порозі нової війни. Як Захід готується до вторгнення Росії і чи допоможуть нам у НАТО та ЄС

Військову підтримку у боротьбі проти агресії РФ Україна може отримати від США, Великої Британії та Туреччини. Фото: колаж "Сьогодні"

Захід стурбований нарощуванням російського військового контингенту на східному кордоні України. У НАТО закликають "не збільшувати напругу", а Швеція та Британія готові відправити в Україну своїх солдатів для протидії російській агресії. Сайт "Сьогодні" з'ясував, чи чекати нам на вторгнення армії РФ, чи захистять Україну міжнародні партнери і чи не розпочнеться нова війна.

В Україну можуть прибути військові Швеції

Міністр оборони Швеції Петер Гультквіст підтримав пропозицію щодо проведення навчальної місії ЄС в Україні. Про це він заявив в ефірі Sveriges Radio.

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"Ми вважаємо дуже важливим зробити свій внесок у безпеку та суверенітет України", – зазначив міністр.

За словами Гульквіста, в уряді обговорюють, яким чином країна зробить свій внесок. Зокрема, шведські військові можуть вирушити до України для навчання бійців ЗСУ через скупчення російських військ біля кордону України.

"Ми відкриті для цього", – наголосив чиновник.

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Петер Гультквіст: "Ми вважаємо дуже важливим зробити свій внесок у безпеку та суверенітет України". Фото: Sveriges Radio

Велика Британія готова відправити 600 військових

Раніше видання Mirror інформувало, що через побоювання, що Москва готує військове вторгнення в Україну, Велика Британія планує відправити до нашої країни 600 військовослужбовців. Підготовка розпочалася після того, як Міноборони Великої Британії та розвідка МІ-6 повідомили про реальну небезпеку для України та країн Заходу.

Велика Британія планує відправити в Україну 600 військовослужбовців. Фото: RAF

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ЄС не надасть військової допомоги

Водночас Верховний представник Євросоюзу Жозеп Борель заявив, що через відсутність оборонного альянсу з Україною ЄС не зможе надати військову допомогу у разі вторгнення РФ, але готовий надати політичну, дипломатичну, фінансову та економічну підтримку.

"Якщо виникає питання, що ми робитимемо завтра в Україні, перед фактом того, що може статися на кордоні, ми продовжуватимемо реагувати в рамках дій, вжитих з часів, коли Росія захопила Крим і розпочала війну на Донбасі" – сказав Боррель.

Жозеп Боррель: "ЄС не зможе надати військову допомогу у разі вторгнення РФ" Фото: verelq.am

У НАТО закликають "не збільшувати напругу"

15 листопада Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції з главою МЗС України Дмитром Кулебою у Брюсселі закликав країни "не збільшувати напругу".

"Зараз важливо не збільшувати напругу. Ми бачимо велике військове нарощування Росії, і ми знаємо, що Росія раніше вже використовувала ці сили для проведення агресивних дій проти України", – сказав Столтенберг.

Йєнс Столтенберг: "Зараз важливо не збільшувати напругу". Фото: nato.int

У Росії допустили можливість вторгнення в Україну

Перший заступник постійного представника РФ при ООН Дмитро Полянський спростував повідомлення про підготовку Росією вторгнення до України.

"Ні, не плануємо і ніколи не планували", – заявив Полянський журналістам.

При цьому дипломат зазначив, що мирна позиція Кремля збережеться доти, доки Росія "не зазнає провокацій від України чи когось іще". У такому разі вхід на територію сусідньої держави стане "питанням захисту суверенітету РФ".

Дмитро Полянський: "Вхід на територію сусідньої держави стане питанням захисту суверенітету РФ". Фото: riafan.ru

10 листопада представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що входження військових кораблів ВМС США USS Mount Whitney (LCC 20) та USS Porter в акваторію Чорного моря – вказує на спробу Америки загрожувати Росії війною. За її словами, навчання ВМС США – це лише прикриття. Насправді у Вашингтоні хочуть розробити план воєнних дій на території України.

Марія Захарова: "У Вашингтоні хочуть розробити план воєнних дій на території України" / Фото: МЗС Росії

Що означає "захист суверенітету РФ"

На думку військового експерта Олега Жданова, заява Полянського про захист суверенітету РФ стосується питання перебування військових кораблів США у Чорному морі.

"Росія вважає Крим своєю територією і дає зрозуміти, що готова за нього боротися", – каже Жданов.

Чи допоможе нам Захід

На думку Жданова, у разі вторгнення армії РФ до України нам не слід розраховувати на військову допомогу Заходу.

"Захід, у класичному розумінні цього терміну, це Німеччина та Франція. Вони вже заявили, що зброї нам не дадуть, а допомагатимуть дипломатичними методами, тобто висловлюванням стурбованості", – каже Жданов.

Водночас експерт наголошує, що серйозну військову підтримку Україна може отримати від США, Великої Британії та Туреччини.

"Ці країни зроблять усе, щоби ми не програли. Вони дадуть озброєння, системи протиповітряної та протиракетної оборони та, можливо, "Залізний купол", – каже Жданов.

Олег Жданов: "США, Великобританія та Туреччина зроблять усе, щоб ми не програли" / Фото: Facebook

Чи вторгнеться Росія в Україну

На думку військового експерта Олега Старикова, ймовірність вторгнення Росії в Україну сьогодні вкрай низька.

"Ситуацію на кордоні можна назвати стабільною. Зараз ми можемо говорити лише про "потенційну загрозу". Для заяв про "реальну загрозу" поки що підстав немає", – каже нам експерт.

Олег Стариков: "Для заяв про "реальну загрозу" поки що підстав немає" / Фото: Facebook

Військовий експерт Ігор Козій також упевнений, що найближчим часом армія Росії не піде в атаку.

"Дані маневри російських військ можна розглядати як ймовірність нападу і готуватися до оборони, але також вони можуть виявитися лише демонстрацією сили", – говорить Козій.

Маніпуляція цифрами та "напускання туману"

За даними Головного управління розвідки Міноборони, станом на початок листопада 2021 року біля українського кордону та на тимчасово окупованих Росією територіях зосереджено угруповання військ РФ загальною чисельністю близько 90 000 людей. Ігор Козій вважає, що офіційні цифри можуть відрізнятися від реальних.

"Якщо подивитися на кількість військової техніки та особового складу підрозділів російської армії на кордоні з Україною, можна виявити розбіжності. Якщо порахувати кількість танків, БТР та їхніх екіпажів, то виходить, що в танках замість 4 людей знаходяться два, а в бойових машинах – замість 10 тільки 3 людини. Є десантники, але практично немає мотострільців. Також не збігається кількість заявлених батальйонів та дивізій в армії, яка присутня біля кордону", – каже Козій.

На думку експерта, такі розбіжності говорять про те, що Росія "напускає туману", перебільшуючи міць своїх збройних сил, розміщених біля України.

"Супутники зафіксували скупчення танків. А скільки в цих танках людей? Супутники не бачать. Укомплектованість російської армії на цій ділянці насправді становить лише 30%. Відбувається маніпуляція цифрами. Це політичні ігри", – пояснює Козій.

Як вважає експерт, точну кількість техніки та особового складу противника мають з'ясувати українські та західні розвідки. Тільки після цього можна буде говорити про те, наскільки небезпечною є ситуація на кордоні.

"Але в жодному разі ЗСУ не можна розслаблятися. Для кожного російського танка ми маємо підготувати протитанкові засоби", – каже Козій.

Ігор Козій: "Відбувається маніпуляція цифрами. Це є політичні ігри". Фото: uatv.ua

Чи розпочнеться третя світова війна

Начальник Генштабу Великої Британії генерал Нік Картер в ефірі Times Radio заявив, що зараз ризик початку "випадкової війни" між Заходом та Росією більший, ніж будь-коли з часів холодної війни.

"Я думаю, що це справжня проблема, з якою ми можемо зіткнутися", – сказав він.

Нік Картер: "Ризик початку "випадкової війни" між Заходом і Росією більший, ніж будь-коли з часів холодної війни". Фото: Times Radio

Водночас Олег Жданов сумнівається, що існує реальна загроза війни між Заходом і Росією.

"Така війна не розпочнеться ніколи. Сьогодні обидві сторони лякають одна одну, але Москва та Вашигтон бояться бойового зіткнення. Адже у разі війни до США приєднаються всі країни НАТО, і проти них Росія зможе вистояти лише за допомогою ядерної зброї. Це буде не просто нова світова війна, це буде остання війна на планеті", – підсумував Жданов.

Раніше ми повідомляли, що Київ та Брюссель обговорюють можливість створення військової навчальної місії. Європейського Союзу в Україні. Сайт "Сьогодні" з'ясував, чим можуть займатися західні військові та яку користь принесе така співпраця нашій країні.

Також ми інформували, що Москва може атакувати Україну за допомогою бойових літаків. Чи зможе ЗСУ протистояти ударам з повітря і наскільки реальною є загроза вторгнення Росії – читайте в нашій статті.