Російська авіація на Донбасі: чи зможуть ЗСУ протистояти атаці з повітря

Обороноспроможність України перебуває у стані часткової готовності, кажуть експерти.

Москва може застосувати на Донбасі бойову авіацію. Фото: колаж "Сьогодні"

Біля кордону України знову концентруються війська та техніка Російської Федерації. В той же час колишній командувач АТО Михайло Забродський заявив, що Москва може атакувати нашу країну за допомогою бойових літаків. Сайт "Сьогодні" з'ясував, чи ЗСУ зможе протистояти ударам з повітря і наскільки реальна загроза вторгнення Росії.

Передислокація військ РФ

Армія Росії знову збільшує свої сили на кордоні з Україною. Військові потяги та колони переміщують велику кількість техніки та особового складу. Про це повідомила низка західних видань, включаючи The Washington Post, Politico та Jane's.

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До кордону з Україною переміщається велика кількість техніки та особового складу армії РФ / Фото: Минобороны РФ

ЗМІ також опублікували знімки з супутників, які показують, що танкові дивізії російської армії переміщені до міста Єльня Смоленської області (близько 250 км від кордону України. – Ред.) та до Брянська та Курська (близько 170 км від кордону України. – Ред.). Підрозділи оснащені бойовими танками Т-80У та самохідними артилерійськими установками. Також до них прямують сили сухопутних військ.

Супутники зафіксували пересування російських військ біля кордону з Україною. Фото: Maxar Technologies

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Як зазначають видання, ця передислокація військ може говорити про підготовку до атаки.

"Росія зайняла жорсткішу позицію щодо України, а конфлікт на Донбасі "входить у нову стадію", – пише The Washington Post.

Що кажуть у Міноборони України

У заяві Центру оперативного інформування Міноборони України сказано, що, за даними Головного управління розвідки МО, станом на початок листопада 2021 року поблизу українського кордону та на тимчасово окупованих Росією територіях було зосереджено угруповання військ загальною чисельністю близько 90 тисяч осіб.

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"До її складу входять війська 8-ї, 20-ї армій Південного та Західного військових округів, а також сили та засоби Чорноморського флоту РФ. Крім того, поблизу нашого кордону базуються окремі з'єднання та частини 4-ї, 6-ї армій військово-повітряних сил та протиповітряної оборони повітряно-космічних сил збройних сил Російської Федерації. На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей розгорнуто та діють два армійські корпуси російських окупаційних військ", – йдеться у повідомленні.

Москва може завдати удару з повітря

Колишній командувач АТО, нардеп "Європейської солідарності" Михайло Забродський не виключає, що Москва може застосувати на Донеччині бойову авіацію. Про це він заявив у програмі "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

"Застосування ВПС – це питання годин, а не доби. Сьогодні Москва може ухвалити такий сценарій, а вже завтра на Донбасі з'явиться ворожа авіація", – сказав екскомандувач АТО.

Забродський також упевнений, що застосування на Донбасі з боку ЗСУ безпілотників "Байрактор" не стало приводом для "ходу у відповідь" Москви.

"Байрактари" нікого ні до чого не спровокують. Росія ніколи не обмежувала себе пошуком приводів, щоб перейти до використання важкого озброєння", – пояснив він.

Михайло Забродський: "Застосування Росією ВПС – це питання годин, а не діб" / Фото: Минобороны Украины

Чи готова Україна протистояти авіації РФ

Військовий експерт Олег Старіков наголошує, що українській армії буде складно захиститися від атаки бойових літаків.

"Обороноздатність України перебуває у стані часткової готовності. ЗСУ може впевнено протидіяти армії супротивника у сухопутному, інформаційному та кібернетичному напрямках, але є серйозні проблеми у військово-морській та повітряній сфері. Система ППО у нас дуже слабо розвинена", – каже експерт.

Олег Старіков: "Система ППО у нас дуже слабо розвинена". Фото: скріншот

З ним погоджується військовий експерт Ігор Козій.

"Україні терміново потрібно розвивати військово-промисловий комплекс, щоб захиститися від нападу агресора і насамперед від атаки з повітря", – каже Козій.

Чи буде вторгнення Росії до України

Водночас експерти сумніваються, що армія Росії вторгнеться на територію України найближчим часом.

"Пересування російських військ відбувається регулярно. Останню масштабну передислокацію ми спостерігали навесні. Ці маневри, звичайно, варто розглядати, як ймовірність нападу і готуватися до оборони, але також вони можуть виявитися лише демонстрацією сили, не більше того", – говорить Козій.

Ігор Козій: "Пересування російських військ відбувається регулярно". Фото: скріншот

З ним погоджується Олег Старіков. Експерт зазначає, що є поняття "потенційна загроза" та "реальна загроза".

"Зараз ми можемо говорити лише про "потенційну загрозу". Для заяв про "реальну загрозу" поки що підстав немає", – наголошує Старіков.

Почати війну з Україною – віддати Далекий Схід Китаю

На думку Ігоря Козія, ймовірність того, що Росія розв'яже повномасштабну війну з Україною, є вкрай малою.

"Для того, щоб розпочати зараз війну з Україною, Росії знадобиться направити до своєї європейської частини всі ресурси, а отже, Москві доведеться здати залишений без захисту Далекий Схід – китайцям. А після того, як гинуть російські солдати, всередині країни розпочнуться деструктивні рухи. Рейтинг Путіна впаде. Впевнений, йому це не потрібне", – каже Козій.

Щоб розпочати війну з Україною Росії, доведеться здати Далекий схід – Китаю. Фото: 9111.ru

Війна – крах російської економіки

Військовий експерт Олег Жданов також зазначає, що навіть якщо Путін захоче атакувати Україну, його зупинять.

"За статутом ООН, у разі війни всі країни – члени ООН припиняють відносини з агресором. Європейський Союз зупинить роботу російського газопроводу "Північний потік – 2", зупиняться ешелони з товарами, перервуться всі торгові відносини Росії з низкою країн. Це буде крах російської економіки", – наголосив експерт.

Олег Жданов: "Війна з Україною закінчиться крахом російської економіки" / Фото: Facebook

Що говорять у ТКГ щодо Донбасу?

Радник глави Офісу президента речник української сторони у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович вважає, що скупчення російських військ поблизу України не несе загрози повномасштабного вторгнення. Водночас він упевнений, що у разі війни на окупантів чекають великі втрати, які обернуться катастрофою для всього путінського режиму.

"Ознак створення ударних угруповань зараз немає, а ті війська, які Росія перекидає поблизу України, – це її двосторонні навчання. Просто їхні полігони знаходяться близько до наших кордонів, але виглядає так, ніби ешелони йдуть до України", – сказав Арестович у "Токшоу №1" на телеканалі "Україна 24".

За його словами, скупчення військ використовується для нагнітання обстановки та тиску на Україну.

"Якщо буде повномасштабна війна, то буде кривава лазня страшна, і для нас, і для РФ. Збройні сили України готові до будь-якого розвитку сценарію. Ми готові навіть не лише для проведення повномасштабної оборони, а й до переходу до контрнаступу. Планування здійснено ще в квітні. Загальний план реагування розроблений з іноземними партнерами", – заявив Арестович.

Він також зазначив, що у разі війни на Росію чекають серйозні наслідки.

"Величезні санкції та штрафи. Якщо вони наважаться, то це буде кінцем путінського режиму", – резюмував Арестович.

Договір із Байденом

У тому, що Росія розпочне вторгнення, сумнівається і політолог Вадим Карасьов.

"На переговорах Байдена і Путіна президенти США та Росії домовилися до кінця року взаємодіяти без серйозних конфліктів і виробити правила конфронтації, яка не переростає у збройні зіткнення. Упевнений, сторони дотримуватимуться домовленості", – підсумував політолог.

Вадим Карасьов: "Байден та Путін домовилися до кінця року взаємодіяти без конфліктів" / Фото: Facebook