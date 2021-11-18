На пороге новой войны. Как Запад готовится к вторжению России и помогут ли нам в НАТО и ЕС

Военную поддержку в борьбе против агрессии РФ Украина может получить от США, Великобритании и Турции. Фото: коллаж "Сегодня"

Запад обеспокоен наращиванием российского военного контингента на восточной границе Украины. В НАТО призывают "не увеличивать напряжение", а Швеция и Британия готовы отправить в Украину своих солдат для противодействия российской агрессии. Сайт "Сегодня" выяснил, ждать ли нам вторжения армии РФ, защитят ли Украину международные партнеры и не начнется ли новая война.

В Украину могут прибыть военные Швеции

Министр обороны Швеции Петер Гультквист поддержал предложение о проведении учебной миссии ЕС в Украине. Об этом он заявил в эфире Sveriges Radio.

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"Мы считаем очень важным внести свой вклад в безопасность и суверенитет Украины", – отметил министр.

По словам Гульквиста, в правительстве обсуждают, каким образом страна внесет свой вклад. В частности, шведские военные могут отправиться в Украину для обучения бойцов ВСУ из-за скопления российских войск возле границы Украины.

"Мы открыты для этого", – подчеркнул чиновник.

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Петер Гультквист: "Мы считаем очень важным внести свой вклад в безопасность и суверенитет Украины". Фото: Sveriges Radio

Великобритания готова отправить 600 военных

Ранее издание Mirror информировало, что из-за опасений, что Москва готовит военное вторжение в Украину, Великобритания планирует отправить в нашу страну 600 военнослужащих. Подготовка началась после того, как Минобороны Великобритании и разведка МИ-6 сообщили о реальной опасности для Украины и стран Запада.

Великобритания планирует отправить в Украину 600 военнослужащих. Фото: RAF

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ЕС не предоставит военную помощь

В то же время верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что из-за отсутствия оборонного альянса с Украиной, ЕС не сможет оказать военную помощь в случае вторжения РФ, но готов оказать политическую, дипломатическую, финансовую и экономическую поддержку.

"Если возникает вопрос, что мы будем делать завтра в Украине, перед фактом того, что может случиться на границе, мы будем продолжать реагировать в рамках действий, предпринятых со времен, когда Россия захватила Крым и начала войну на Донбассе", – сказал Боррель.

Жозеп Боррель: "ЕС не сможет оказать военную помощь в случае вторжения РФ". Фото: verelq.am

В НАТО призывают "не увеличивать напряжение"

15 ноября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Брюсселе призвал страны "не увеличивать напряжение".

"Сейчас важно не увеличивать напряжение. Мы видим большое военное наращивание России, и мы знаем, что Россия ранее уже использовали эти силы для проведения агрессивных действий против Украины", – сказал Столтенберг.

Йенс Столтенберг: "Сейчас важно не увеличивать напряжение". Фото: nato.int

В России допустили вероятность вторжения в Украину

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский опроверг сообщения о подготовке Россией вторжения в Украину.

"Нет, не планируем и никогда не планировали", – заявил Полянский журналистам.

При этом дипломат отметил, что мирная позиция Кремля сохранится до тех пор, пока Россия "не подвергнется провокациям от Украины или кого-то еще". В таком случае вход на территорию соседнего государства станет "вопросом защиты суверенитета РФ".

Дмитрий Полянский: "Вход на территорию соседнего государства станет "вопросом защиты суверенитета РФ"". Фото: riafan.ru

10 ноября представитель МИД России Мария Захаровазаявила, что вхождение военных кораблей ВМС США USS Mount Whitney (LCC 20) и USS Porter в акваторию Черного моря – указывают на попытку Америки угрожать России войной. По ее словам, учения ВМС США – это лишь прикрытие. На самом деле в Вашингтоне хотят разработать план военных действий на территории Украины.

Мария Захарова: "В Вашингтоне хотят разработать план военных действий на территории Украины" / Фото: МИД России

Что означает "защита суверенитета РФ"

По мнению военного эксперта Олега Жданова, заявление Полянского о "защите суверенитета РФ" касается вопроса нахождения военных кораблей США в Черном море.

"Россия считает Крым своей территорией и дает понять, что готова за него сражаться", – говорит "Сегодня" Жданов.

Поможет ли нам Запад

По мнению Жданова, в случае вторжения армии РФ в Украину нам не следует рассчитывать на военную помощь Запада.

"Запад, в классическом понимании этого термина, это Германия и Франция. Они уже заявили, что оружия нам не дадут, а будут помогать дипломатическими методами, то есть выражением обеспокоенности", – говорит Жданов.

В то же время эксперт отмечает, что серьезную военную поддержку Украина может получить от США, Великобритании и Турции.

"Эти страны сделают все, чтобы мы не проиграли. Они дадут вооружение, системы противовоздушной и противоракетной обороны и, возможно, "Железный купол", – говорит Жданов.

Олег Жданов: "США, Великобритания и Турция сделают все, чтобы мы не проиграли" / Фото: Facebook

Вторгнется ли Россия в Украину

По мнению военного эксперта Олега Старикова, вероятность вторжения России в Украину сегодня крайне низкая.

"Ситуацию на границе можно назвать стабильной. Сейчас мы можем говорить лишь о "потенциальной угрозе". Для заявлений о "реальной угрозе" пока оснований нет", – говорит нам эксперт.

Олег Стариков: "Для заявлений о "реальной угрозе" пока оснований нет" / Фото: Facebook

Военный эксперт Игорь Козий также уверен, что в ближайшее время армия России не пойдет в атаку.

"Данные маневры российских войск можно рассматривать, как вероятность нападения и готовиться к обороне, но также они могут оказаться лишь демонстрацией силы", – говорит Козий.

Манипуляция цифрами и "пыль в глаза"

По данным Главного управления разведки Минобороны, по состоянию на начало ноября 2021 года возле украинской границы и на временно оккупированных Россией территориях сосредоточена группировка войск РФ общей численностью около 90 000 человек. Игорь Козий считает, что официальные цифры могут отличаться от реальных.

"Если посмотреть на количество военной техники и личного состава подразделений российской армии на границе с Украиной, можно обнаружить несовпадения. Если посчитать количество танков, БТР и их экипажей, то получается, что в танках вместо 4 человек, находится два, а в боевых машинах – вместо 10, только 3 человека. Есть десантники, но, практически, нет мотострелков. Также не совпадает количество заявленных батальонов и дивизий в армии, которая присутствует возле границы", – говорит нам Козий.

По мнению эксперта, такие несовпадения говорят о том, что Россия "пускает пыль в глаза", преувеличивая мощь своих вооруженных сил, размещенных возле Украины.

"Спутники зафиксировали скопление танков. А сколько в этих танках человек? Спутники не видят. Укомплектованность российской армии на этом участке на самом деле составляет лишь 30%. Происходит манипуляция цифрами. Это политические игры", – объясняет Козий.

Как считает эксперт, точное количество техники и личного состава противника должны выяснить украинская и западные разведки. Только после этого можно будет говорить о том, насколько опасна ситуация на границе.

"Но в любом случае, ВСУ нельзя расслабляться. Для каждого российского танка мы должны подготовить противотанковые средства", – говорит Козий.

Игорь Козий: "Происходит манипуляция цифрами. Это политические игры". Фото: uatv.ua

Начнется ли третья мировая война

Начальник Генштаба Великобритании генерал Ник Картер в эфире Times Radio заявил, что сейчас риск начала "случайной войны" между Западом и Россией больше, чем когда-либо со времен холодной войны.

"Я думаю, что это настоящая проблема, с которой мы можем столкнуться", – сказал он.

Ник Картер: "Риск начала "случайной войны" между Западом и Россией больше, чем когда-либо со времен холодной войны". Фото: Times Radio

В то же время Олег Жданов сомневается, что существует реальная угроза войны между Западом и Россией.

"Такая война не начнется никогда. Сегодня обе стороны пугают друг друга, но Москва и Вашигтон боятся боевого столкновения. Ведь в случае войны, к США присоединятся все страны НАТО, и против них Россия сможет выстоять только при помощи ядерного оружия. Это будет не просто новая мировая война, это будет последняя война на планете", – подытожил Жданов.

Ранее мы сообщали, что Киев и Брюссель обсуждают возможность создания военной учебной миссии Европейского Союза в Украине. Сайт "Сегодня" выяснил, чем могут заниматься западные военные и какую пользу принесет такое сотрудничество нашей стране.

Также мы информировали, что Москва может атаковать Украину при помощи боевых самолетов. Сможет ли ВСУ противостоять ударам с воздуха и насколько реальна угроза вторжения России – читайте в нашей статье.