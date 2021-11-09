Российская авиация на Донбассе: смогут ли ВСУ противостоять атаке с воздуха

Возле границы Украины снова концентрируются войска и техника Российской Федерации. В то же время бывший командующий АТО Михаил Забродский заявил, что Москва может атаковать нашу страну при помощи боевых самолетов. Сайт "Сегодня" выяснил, сможет ли ВСУ противостоять ударам с воздуха и насколько реальна угроза вторжения России.
Передислокация войск РФ
Армия России снова наращивает свои силы на границе с Украиной. Военные поезда и колонны перемещают большое количество техники и личного состава. Об этом сообщил ряд западных изданий, включая The Washington Post, Politico и Jane’s.
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СМИ также опубликовали снимки со спутников, которые показывают, что танковые дивизии российской армии перемещены к городу Ельня Смоленской области (около 250 км от границы Украины – ред.) и к Брянску и Курску (около 170 км от границы Украины – ред.). Подразделения оснащены боевыми танками Т-80У и самоходными артиллерийскими установками. Также к ним направляются силы сухопутных войск.
Как отмечают издания, данная передислокация войск может говорить о подготовке к атаке.
"Россия заняла более жесткую позицию по отношению к Украине, а конфликт на Донбассе "вступает в новую стадию", – пишет The Washington Post.
Что говорят в Минобороны Украины
В заявлении Центра оперативного информирования Минобороны Украины сказано, что по данным Главного управления разведки МО, по состоянию на начало ноября 2021 года вблизи украинской границы и на временно оккупированных Россией территориях была сосредоточена группировка войск общей численностью около 90 тысяч человек.
"В ее состав входят войска 8-й, 20-й армий Южного и Западного военных округов, а также силы и средства Черноморского флота РФ. Кроме того, вблизи нашей границы базируются отдельные соединения и части 4-й, 6-й армий военно-воздушных сил и противовоздушной обороны воздушно-космических сил вооруженных сил Российской Федерации. На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей развернуты и действуют два армейских корпуса российских оккупационных войск", – говорится в сообщении.
Москва может нанести удар с воздуха
Бывший командующий АТО, нардеп "Европейской солидарности" Михаил Забродский не исключает, что Москва может применить на Донбассе боевую авиацию. Об этом он заявил в программе "Свобода слова" на телеканале ICTV.
"Применение ВВС – это вопрос часов, а не суток. Сегодня Москва может принять такой сценарий, а уже завтра на Донбассе появится вражеская авиация", – сказал экс-командующий АТО.
Забродский также уверен, что применение на Донбассе со стороны ВСУ беспилотников "Байрактар" на стало поводом для "ответного хода" Москвы.
"Байрактары" никого ни к чему не спровоцируют. Россия никогда не ограничивала себя поиском поводов, чтобы перейти к использованию тяжелого вооружения", – объяснил он.
Готова ли Украина противостоять авиации РФ
Военный эксперт Олег Стариков отмечает, что украинской армии будет сложно защититься от атаки боевых самолетов.
"Обороноспособность Украины находится в состоянии частичной готовности. ВСУ может уверенно противодействовать армии противника в сухопутном, информационном и кибернетическом направлении, но есть серьезные проблемы в военно-морской и воздушной сфере. Система ПВО у нас очень слабо развита", – говорит "Сегодня" эксперт.
С ним соглашается военный эксперт Игорь Козий.
"Украине срочно нужно развивать военно промышленный комплекс, чтобы защититься от нападения агрессора и в первую очередь от атаки с воздуха", – говорит нам Козий.
Будет ли вторжение России в Украину
В то же время эксперты сомневаются, что армия России вторгнется на территорию Украины в ближайшее время.
"Передвижение российских войск происходит регулярно. Последнюю масштабную передислокацию мы наблюдали весной. Данные маневры, конечно, стоит рассматривать, как вероятность нападения и готовиться к обороне, но также они могут оказаться всего лишь демонстрацией силы, не более того", – говорит Козий.
С ним соглашается Олег Стариков. Эксперт отмечает, что существуют понятия "потенциальная угроза" и "реальная угроза".
"Сейчас мы можем говорить лишь о "потенциальной угрозе". Для заявлений о "реальной угрозе" пока оснований нет", – подчеркивает Стариков.
Начать войну с Украиной – отдать Дальний восток Китаю
По мнению Игоря Козия, вероятность того, что Россия развяжет полномасштабную войну с Украиной – крайне мала.
"Для того, чтобы начать сейчас войну с Украиной России понадобится направить в свою европейскую часть все ресурсы, а значит Москве придется сдать оставленный без защиты Дальний восток – китайцам. А после того, как будут гибнуть российские солдаты, внутри страны начнутся деструктивные движения. Рейтинг Путина обвалится. Уверен, ему это не нужно", – говорит Козий.
Война – крах российской экономики
Военный эксперт Олег Жданов также отмечает, что даже если Путин захочет атаковать Украину, его остановят.
"По уставу ООН, в случае войны все страны – члены ООН прекращают отношения с агрессором. Европейский Союз остановит работу российского газопровода "Северный поток – 2", остановятся эшелоны с товарами, прервутся все торговые отношения России с рядом стран. Это будет крах российской экономики", – подчеркнул эксперт.
Что говорят в ТКГ по Донбассу?
Советник главы Офиса президента спикер украинской стороны в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович считает, что скопление российских войск вблизи Украины не несет угрозы полномасштабного вторжения. В то же время он уверен, что в случае войны, оккупантов ждут большие потери, которые обернутся катастрофой для всего путинского режима.
"Признаков создания ударных группировок сейчас нет, а те войска, которые Россия перебрасывает вблизи Украины – это ее двухсторонние учения. Просто их полигоны находятся близко к нашим границам, но выглядит так, будто эшелоны идут на Украину", – сказал Арестович в "Ток-шоу №1" на телеканале Украина 24.
По его словам, скопления войск используются для нагнетания обстановки и давления на Украину.
"Если будет полномасштабная война, то будет кровавая баня страшная, и для нас, и для РФ. Вооруженные силы Украины готовы к любому развитию сценария. Мы готовы даже не только для проведения полномасштабной обороны, но и к переходу к контрнаступлению. Планирование осуществлено еще в апреле. Общий план реагирования разработан с иностранными партнерами", – заявил Арестович.
Он также отметил, что в случае войны Россию ждут серьезные последствия.
"Огромные санкции и штрафы. Если они осмелятся, то это будет концом путинского режима", – резюмировал Арестович.
Договор с Байденом
В том, что Россия начнет вторжение, сомневается и политолог Вадим Карасев.
"На переговорах Байдена и Путина президенты США и России договорились до конца года взаимодействовать без серьезных конфликтов и выработать правила конфронтации, не перерастающей в вооруженные столкновения. Уверен, стороны будут придерживаться договоренности", – подытожил политолог.
- Ранее политолог Вадим Карасев в комментарии "Сегодня" высказал мнение, что вторжения России на Донбасс не будет. Однако он не исключает, что атаки на ВСУ могут усилиться со стороны боевиков так называемых "Л/ДНР".
- Также сайт "Сегодня" сообщал, что экс-глава Следственного управления СБУ, генерал-майор Василий Вовк рассказывал, где ожидать возможное вторжение войск РФ.
- Кроме того, мы информировали, что старший научный сотрудник Центра политики безопасности (Вашингтон, США), экс-советник Путина Андрей Илларионов говорил, что текущее скопление войск вряд ли организовано для вторжения в Украину.