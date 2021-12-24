"Приїду – поговоримо": Порошенко жорстко висловився про підозру у держзраді

Петро Порошенко. Фото: колаж "Сьогодні"
П'ятий президент України Петро Порошенко відверто висловився про оголошення йому підозри у держзраді та сприяння діяльності терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР". За його словами, переконливих доказів немає.
Про це повідомляє PavlovskyNews.
"Це божевілля. Я 5-й президент держави, і ви повинні мати перед тим, як щось проголошувати, переконливі докази і для суспільства, і для наших міжнародних партнерів", – сказав він.
Нагадаємо, що 21 грудня Порошенко заявив, що має намір повернутися до України на початку січня – одразу, як відгуляє усі новорічні свята.
У чому підозрюють Порошенка
- За версією слідства, нібито Порошенко брав участь у злочинній схемі постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на загальну суму близько 1,5 млрд. грн.
- На 23 грудня Порошенка викликали до ДБР для вручення клопотання про запобіжний захід. Хоча прокурори ще не визначилися, який саме запобіжний захід проситимуть у суду.
- "Політично мотивована фейкова підозра" – так у партії п'ятого президента України Петра Порошенка "Європейська солідарність" прокоментували те, що відбувається навколо їхнього лідера.
- У справі також проходить кум Володимира Путіна та нардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук. Йому повідомили про підозру у державній зраді та сприяння діяльності терористичних організацій "ЛНР"/"ДНР" 8 жовтня.
- США та Велика Британія стримано сприйняли оголошення підозри п'ятому президенту Петру Порошенку і наполягають на чесному розслідуванні та неупередженому суді. Посольство США в Україні розраховує, що справа не буде політично мотивованою.