"Приїду – поговоримо": Порошенко жорстко висловився про підозру у держзраді

Петро Порошенко. Фото: колаж "Сьогодні"

П'ятий президент України Петро Порошенко відверто висловився про оголошення йому підозри у держзраді та сприяння діяльності терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР". За його словами, переконливих доказів немає.

Про це повідомляє PavlovskyNews.

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"Це божевілля. Я 5-й президент держави, і ви повинні мати перед тим, як щось проголошувати, переконливі докази і для суспільства, і для наших міжнародних партнерів", – сказав він.

Нагадаємо, що 21 грудня Порошенко заявив, що має намір повернутися до України на початку січня – одразу, як відгуляє усі новорічні свята.

У чому підозрюють Порошенка