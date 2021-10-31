Вибори у Харкові: небезпечний прогноз з явкою збувається

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Станом на 16:00 неділя явка на позачергових виборах міського голови Харкова становила 22,7%. Про це на сторінці у Facebook пише громадянська мережа "Опора".

Станом на 16:00 явка виборців на позачергових виборах харківського міського голови становить 22.7% (похибка – 0.9%). %). А у 197 виборчому окрузі у голосуванні взяли участь 20,8% виборців.", – йдеться у повідомленні.

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Голова КВУ Віталій Носачов припустив, що низька активність виборців нібито може бути пов'язана із заявою народного депутата від "Слуги народу" Михайла Радуцького, яка ввела людей в оману, а також пандемію коронавірусу.

Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що під час виборів на виборчих дільницях вимагатимуть СOVID-сертифікат. Однак пізніше повідомив, що його неправильно зрозуміли нібито він мав на увазі лише громадські місця, а не виборчі дільниці. У зв'язку з цим ОПОРА заявила про ризик зриву виборів у Харкові . Точку у суперечці поставила Центральна виборча комісія України, заявивши, що для голосування потрібні лише маска та паспорт . А на дільницях навіть будуть пункти вакцинації .

Крім того, чи визначиться переможець одразу, чи пройде ще другий тур голосування – залежатиме від явки виборців. Координатор спостереження за виборами мережі ОПОРА у Харківській області Микола Зінченко прогнозував, що явка буде невисокою .

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Нагадаємо, що у 2020 році явка на місцеві вибори 2020 року становила 36,98%. Показник явки майже на 10% був меншим, ніж на місцевих виборах 2015 року, що становило 46,6%.

Вибори у Харкові