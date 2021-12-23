У ТКГ домовилися про припинення вогню на Донбасі

Припинення вогню дозволить мешканцям прифронтової зони спокійно зустріти Новий рік / Колаж "Сьогодні"

Найближчим часом на Донбасі має відновитися перемир'я . Про це домовилися учасники тристоронньої контактної групи.

Таку обнадійливу заяву перед святами зробив на своїй сторінці у Фейсбуці голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

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Заява

"Наші багатомісячні зусилля щодо повернення до повноцінного дотримання режиму припинення вогню принесли плоди. У ході сьогоднішнього засідання Тристоронньої контактної групи всі сторони висловили намір рішуче дотримуватися домовленостей щодо заходів щодо посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року. Це крок до деескалації на сході. Сподіваємось, цього разу припинення вогню буде стійким та допоможе зберегти життя захисників України та мирних громадян. Прийдешні різдвяні та новорічні свята мають бути мирними. Нехай на Донбасі нарешті запанує тиша", – написав глава Офісу президента.

Пізніше його заяву підтвердили представники ОБСЄ.

"На сьогоднішньому засіданні Тристоронньої контактної групи за участю представників окремих районів Донецької та Луганської областей України пріоритет було віддано питанню безпеки та, зокрема, дотриманню режиму припинення вогню. Я радий, що учасники висловили тверду рішучість повністю дотримуватися заходів щодо посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року. Це має велике значення для людей, що живуть по обидва боки від лінії дотику", – зазначив спеціальний представник Чинного голови ОБСЄ в Україні та у ТКГ посол Мікко Кіннунен.

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