У ТКГ домовилися про припинення вогню на Донбасі

Припинення вогню дозволить мешканцям прифронтової зони спокійно зустріти Новий рік / Колаж "Сьогодні"
Найближчим часом на Донбасі має відновитися перемир'я . Про це домовилися учасники тристоронньої контактної групи.
Таку обнадійливу заяву перед святами зробив на своїй сторінці у Фейсбуці голова Офісу президента України Андрій Єрмак.
Заява
"Наші багатомісячні зусилля щодо повернення до повноцінного дотримання режиму припинення вогню принесли плоди. У ході сьогоднішнього засідання Тристоронньої контактної групи всі сторони висловили намір рішуче дотримуватися домовленостей щодо заходів щодо посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року. Це крок до деескалації на сході. Сподіваємось, цього разу припинення вогню буде стійким та допоможе зберегти життя захисників України та мирних громадян. Прийдешні різдвяні та новорічні свята мають бути мирними. Нехай на Донбасі нарешті запанує тиша", – написав глава Офісу президента.
Пізніше його заяву підтвердили представники ОБСЄ.
"На сьогоднішньому засіданні Тристоронньої контактної групи за участю представників окремих районів Донецької та Луганської областей України пріоритет було віддано питанню безпеки та, зокрема, дотриманню режиму припинення вогню. Я радий, що учасники висловили тверду рішучість повністю дотримуватися заходів щодо посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року. Це має велике значення для людей, що живуть по обидва боки від лінії дотику", – зазначив спеціальний представник Чинного голови ОБСЄ в Україні та у ТКГ посол Мікко Кіннунен.
Ситуація
- Ще 10 грудня РФ на переговорах Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі відкинула пропозиції відновити режим припинення вогню з 10 грудня цього року та залучити представників Франції та Німеччини до роботи Спільного центру контролю та координації.
- 21 грудня було зафіксовано три факти порушення режиму припинення вогню, один із яких – із застосуванням заборонених Мінськими угодами озброєнь. Поранення одержав один український військовослужбовець.
- При цьому президент Росії зі своїм міністром оборони у два голоси розповідають про загрози з боку України та США, які завезли на Донбас хімічну зброю.
- Російські політики вважають, що такі заяви є підготовкою до повномасштабної воєнної кампанії проти України, для якої Кремлю потрібен якийсь привід.
- Російський портал "Медуза" повідомив, що з осені в Росії проходить вербування найманців, яким повідомляють, що вони вирушають на окуповані території Донецької та Луганської областей з подальшим маршем до України.