В ТКГ договорились о прекращении огня на Донбассе

Прекращение огня даст возможность жителям прифронтовой зоны спокойно встретить Новый год / Коллаж "Сегодня"

В ближайшее время на Донбассе должно восстановиться перемирие. Об этом договорились участники Трехсторонней контактной группы.

Такое обнадеживающее заявление перед праздниками сделал на своей странице в Фейсбуке глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

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"Наши многомесячные усилия по возвращению к полноценному соблюдению режима прекращения огня принесли плоды. В ходе сегодняшнего заседания Трехсторонней контактной группы все стороны выразили намерение решительно соблюдать договоренности о мерах по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. Это шаг к деэскалации на востоке. Надеемся, на этот раз прекращение огня будет устойчивым и поможет сохранить жизнь защитников Украины и мирных граждан. Грядущие рождественские и новогодние праздники должны быть мирными. Пусть на Донбассе наконец-то воцарится тишина", – написал глава Офиса президента.

Позже его заявление подтвердили представители ОБСЕ.

"На сегодняшнем заседании Трехсторонней контактной группы с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины приоритет был отдан вопросу безопасности и, в частности, соблюдению режима прекращения огня. Я рад, что участники выразили твердую решимость полностью соблюдать Меры по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. Это имеет огромное значение для людей, живущих по обе стороны от линии соприкосновения", – сообщил специальный представитель Действующего председателя ОБСЕ в Украине и в ТКГ посол Микко Киннунен.

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