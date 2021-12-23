В ТКГ договорились о прекращении огня на Донбассе

Прекращение огня даст возможность жителям прифронтовой зоны спокойно встретить Новый год / Коллаж "Сегодня"
В ближайшее время на Донбассе должно восстановиться перемирие. Об этом договорились участники Трехсторонней контактной группы.
Такое обнадеживающее заявление перед праздниками сделал на своей странице в Фейсбуке глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
Заявление
"Наши многомесячные усилия по возвращению к полноценному соблюдению режима прекращения огня принесли плоды. В ходе сегодняшнего заседания Трехсторонней контактной группы все стороны выразили намерение решительно соблюдать договоренности о мерах по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. Это шаг к деэскалации на востоке. Надеемся, на этот раз прекращение огня будет устойчивым и поможет сохранить жизнь защитников Украины и мирных граждан. Грядущие рождественские и новогодние праздники должны быть мирными. Пусть на Донбассе наконец-то воцарится тишина", – написал глава Офиса президента.
Позже его заявление подтвердили представители ОБСЕ.
"На сегодняшнем заседании Трехсторонней контактной группы с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины приоритет был отдан вопросу безопасности и, в частности, соблюдению режима прекращения огня. Я рад, что участники выразили твердую решимость полностью соблюдать Меры по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. Это имеет огромное значение для людей, живущих по обе стороны от линии соприкосновения", – сообщил специальный представитель Действующего председателя ОБСЕ в Украине и в ТКГ посол Микко Киннунен.
Ситуация
- Еще 10 декабря РФ на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе отвергла предложения восстановить режим прекращения огня с 10 декабря этого года и привлечь представителей Франции и Германии к работе Совместного центра контроля и координации.
- 21 декабря было зафиксировано три факта нарушения режима прекращения огня, один из которых – с применением запрещенных Минскими соглашениями вооружений. Ранение получил один украинский военнослужащий.
- При этом президент России со своим министром обороны в два голоса рассказывают об угрозах со стороны Украины и США, которые завезли на Донбасс химическое оружие.
- Российские политики считают, что такие заявления являются подготовкой к полномасштабной военной кампании против Украины, для которой Кремлю нужен какой-то повод.
- Российский портал "Медуза" сообщил, что с осени в России проходит вербовка наемников, которым сообщают, что они отправляются на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей с дальнейшим маршем на Украину.