"Умисне вбивство" з поміткою: на шиї нардепа Полякова було почервоніння

Поліція проведе всі експертизи, як у справі про умисне вбивство / Колаж "Сьогодні"

У поліції Києва на брифінгу спростували інформацію про затримання кого-небудь за фактом смерті народного депутата України Антона Полякова.

Начальник Головного управління Національної поліції в місті Києві Іван Виговський заявив, що за кілька годин до смерті Поляков вживав алкогольні напої разом з Рустамом Джамбулатовим, помічником народного депутата з групи "За майбутнє" Анни Скороход і тезкою кримінального авторитета.

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Подробиці від поліції

Поліція встановила, що після застілля з Джамбулатовим Поляков сів в машину помічника нардепа і поїхав кататися по Києву. Помічник кілька разів наполягав, щоб нардеп поїхати додому, проте Поляков нібито відмовився, оскільки посварився зі своєю дівчиною.

У якийсь момент Джамбулатов запропонував Полякову викликати таксі, яке його відвезе, куди він скаже. Поляков пересів в таксі, а після того, як таксист порушив правила і був зупинений поліцією, з'ясувалося, що пасажир на задньому сидінні лежить в поганому стані.

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"Перевіряючи документи у таксиста, поліцейські побачили на задньому сидінні напівлежачу людину. Запитали, що з нею. Таксист сказав, що пасажир в стані алкогольного сп'яніння і йому стало зле. Перевіривши його стан, поліцейські побачили, що необхідна медична допомога – викликали "швидку" і самостійно намагалися надати цю допомогу. Каретою з дефібрилятором були зроблені відповідні заходи, однак потерпілий помер на місці", – заявив Виговський.

Представник поліції також підтвердив, що під час огляду на тілі Полякова було виявлено пошкодження – почервоніння. Ще на місці експерт зазначив, що воно могло виникнути під час того, як депутата виймали з машини. "Взагалі при огляді на місці пошкоджень на тілі не було виявлено", – сказав Виговський.

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Версії

Начальник Головного управління Національної поліції в місті Києві зазначив, що кримінальне провадження відкрито за статтею "умисне вбивство" з поміткою "з природних причин". Будуть проведені всі експертизи, які проводяться при розслідуванні навмисного вбивства.

Поки версій декілька:

хронічна хвороба, яка могла призвести до смерті;

отруєння невідомою речовиною самостійно;

отруєння невідомою речовиною при впливі інших осіб.

Що відомо про Антона Полякова?