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Квартира, будинок і авто за 1,3 млн: що задекларував нардеп Поляков

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
8 жовтня, 14:14
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Поляков мав нерухомість та земельну ділянку в селі у Чернігівській області, у Києві квартиру знімав
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Народний депутат Антон Поляков, який помер уночі 8 жовтня, задекларував елітну іномарку за 1,3 млн гривень, квартиру і житловий будинок.

Сайт "Сьогодні" з'ясував, що є в декларації померлого чиновника.

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Що вказав депутат в декларації, датованій 29 березня 2021 року:

  • приміщення площею 10 кв. м. у Чернігові, у декларації вказане як квартира;
  • 1015 кв. м землі в селі Киїнка Чернігівської області, її ціна становила 26 258 гривень;
  • Суборенда з дружиною складу або офісу площею 122 кв.м;
  • оренда квартири в Києві, площа 43 кв.м;
  • житловий будинок у селі Киїнка площею 124,7 кв.м

Авто Полякова:

  • Легковик RAVON R2 2017 року вартістю 225 000 гривень;
  • Мікроавтобус Opel movano 2007 року випуску;
  • Позашляховик Toyota LAND CRUISER 150 2020 року випуску, його вартість 1 327 321 гривень.
Які авто є у депутата. Колаж "Сьогодні"

Крім того, у декларації Поляков зазначив, що за рік отримав зарплату в 486 091 гривень.

Що відомо про Антона Полякова?

  • Антон Поляков народився 11 листопада 1987 року в Чернігові в багатодітній родині. У нього залишилися дружина і дві дочки.
  • Він потрапив до Верховної Ради від партії "Слуга народу". Але 15 листопада 2019 го його і Анну Скороход виключили з фракції. Офіційна причина – неголосування за законопроекти, за якими є спільне рішення фракції.
  • А в грудні 2019 року Поляков взагалі вирішив вийти з партії "Слуга народу" і в 2020 році став членом партії "За майбутнє".
  • Також Поляков відомий тим, що подав більше шести тисяч поправок до банківського законопроекту, який регулює питання виведених з ринку банків.
  • 8 жовтня Поляков помер в Києві. За результатами розтину, його смерть наступила унаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.
  • Напередодні смерті депутат розповідав, що "Слуги народу" роздавали конверти з грошима за підтримку закону про олігархів просто в туалеті Верховної Ради.

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