"Умышленное убийство" с пометкой: на шее нардепа Полякова было покраснение

Полиция проведет все экспертизы, как по делу об умышленном убийстве / Коллаж "Сегодня"

В полиции Киева на брифинге опровергли информацию о задержание кого-либо по факту смерти народного депутата Украины Антона Полякова.

Начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Иван Выговский заявил, что за несколько часов до смерти Поляков употреблял алкогольные напитки вместе с Рустамом Джамбулатовым, помощником народного депутата из группы "За майбутне" Анны Скороход и однофамильцем криминального авторитета.

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Подробности от полиции

Полиция установила, что после застолья с Джамбулатовым Поляков сел в машину помощника нардепа и поехал кататься по Киеву. Помощник несколько раз предлагал нардепу поехать домой, однако Поляков якобы отказался, поскольку поссорился со своей девушкой.

В какой-то момент Джамбулатов предложил Полякову вызвать такси, которое его отвезет, куда он скажет. Поляков пересел в такси, а после того, как таксист нарушил правила и был остановлен полицией, выяснилось, что пассажир на заднем сидении лежит в бессознательном состоянии.

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"Проверяя документы у таксиста, полицейские увидели на заднем сидении полулежащего человека. Спросили, что с ним. Таксист сказал, что пассажир в состоянии алкогольного опьянения и ему стало плохо. Проверив его состояние, полицейские увидели, что необходима медицинская помощь – вызвали "скорую" и самостоятельно пытались оказать эту помощь. Каретой с дефибриллятором были сделаны соответствие мероприятия, однако потерпевший умер на месте", – заявил Выговский.

Представитель полиции также подтвердил, что во время осмотрю на шее Полякова было обнаружено покраснение. Еще на месте эксперт отметил, что оно могло возникнуть в результате того, что депутата вытаскивали из машины. "Вообще при осмотре на месте повреждений на теле не было обнаружено", – сказал Вигоровский.

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Версии

Начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве отметил, что уголовное производство открыто по статье "умышленное убийство" с пометкой по естественным причинам. Будут проведены все экспертизы, который проводятся при расследовании умышленного убийства.

Пока версий несколько:

хроническая болезнь, которая могла привести к смерти;

отравление неизвестным веществом самостоятельно;

отравление неизвестным веществом при влиянии иных лиц.

Что известно об Антоне Полякове?