Квартира, дом и авто за 1,3 млн: что задекларировал нардеп Поляков

Поляков имел недвижимость и земельный участок в селе в Черниговской области, в Киеве квартиру снимал

Поляков указал в декларации элитную иномарку / Фото: Коллаж: Сегодня

Народный депутат Антон Поляков, который умер ночью 8 октября, задекларировал элитную иномарку за 1,3 млн гривен, квартиру и жилой дом.

Сайт "Сегодня" выяснил, что есть в декларации умершего чиновника.

Реклама

Что указал депутат в декларации, датированной 29 марта 2021 года:

помещение площадью 10 кв. м. в Чернигове, в декларации указано как квартира;

1015 кв. м земли в селе Киенка Черниговской области, ее цена составляла 26 258 гривен;

Субаренда с женой склада или офиса площадью 122 кв.м;

аренда квартиры в Киеве, площадь 43 кв.м;

жилой дом в селе Киенка площадью 124,7 кв.м

Авто Полякова:

Легковушка RAVON R2 2017 года стоимостью 225 000 гривен;

Микроавтобус Opel movano 2007 года выпуска;

Внедорожник Toyota LAND CRUISER 150 2020 года выпуска, его стоимость 1 327 321 гривен.

Какие авто есть у депутата. Коллаж "Сегодня"

Кроме того, в декларации Поляков указал, что за год получил зарплату в 486 091 гривен.

Что известно об Антоне Полякове?