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Квартира, дом и авто за 1,3 млн: что задекларировал нардеп Поляков

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
8 октября, 14:14
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Поляков имел недвижимость и земельный участок в селе в Черниговской области, в Киеве квартиру снимал
Поляков указал в декларации элитную иномарку
Поляков указал в декларации элитную иномарку / Фото: Коллаж: Сегодня

Народный депутат Антон Поляков, который умер ночью 8 октября, задекларировал элитную иномарку за 1,3 млн гривен, квартиру и жилой дом.

Сайт "Сегодня" выяснил, что есть в декларации умершего чиновника.

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Что указал депутат в декларации, датированной 29 марта 2021 года:

  • помещение площадью 10 кв. м. в Чернигове, в декларации указано как квартира;
  • 1015 кв. м земли в селе Киенка Черниговской области, ее цена составляла 26 258 гривен;
  • Субаренда с женой склада или офиса площадью 122 кв.м;
  • аренда квартиры в Киеве, площадь 43 кв.м;
  • жилой дом в селе Киенка площадью 124,7 кв.м

Авто Полякова:

  • Легковушка RAVON R2 2017 года стоимостью 225 000 гривен;
  • Микроавтобус Opel movano 2007 года выпуска;
  • Внедорожник Toyota LAND CRUISER 150 2020 года выпуска, его стоимость 1 327 321 гривен.
Какие авто есть у депутата. Коллаж "Сегодня"

Кроме того, в декларации Поляков указал, что за год получил зарплату в 486 091 гривен.

Что известно об Антоне Полякове?

  • Антон Поляков родился 11 ноября 1987 года в Чернигове в многодетной семье. У него остались жена и две дочки.
  • Он попал в Верховную Раду от партии "Слуга народа". Но 15 ноября 2019-го его и Анну Скороход исключили из фракции. Официальная причина — неголосование за законопроекты, по которым есть общее решение фракции.
  • А в декабре 2019 года Поляков вообще решил выйти из партии "Слуга народа" и в 2020 году стал членом партии "За майбутнє".
  • Также Поляков известен тем, что подал более шести тысяч поправок к банковскому законопроекту, регулирующему вопросы выведенных с рынка банков.
  • 8 октября Поляков умер в Киеве. По результатам вскрытия, его смерть наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.
  • Накануне смерти депутат рассказывал, что "слуги народа" раздавали конверты с деньгами за поддержку закона об олигархах просто в туалете Верховной Рады.

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