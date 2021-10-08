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Депутатская семья: умерший "слуга" Антон Поляков недавно расстался с нардепом из "За майбутне"

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
8 октября, 15:59
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После страшной новости Анна Скороход потеряла сознание. Возможно, девушка беременна
После страшной новости Анна Скороход потеряла сознание / Коллаж "Сегодня"
После страшной новости Анна Скороход потеряла сознание / Коллаж "Сегодня"

Умерший сегодня ночью депутат Верховной Рады Антон Поляков ("Слуга народа") проживал вместе с коллегой из группы "За майбутне" Анной Скороход. Когда в комитете ВР, где находилась Скороход, стало известно о трагедии, политик потеряла сознание и ее забрала скорая помощь.

Об этом написал "Интерфакс-Украина" со ссылкой на председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамию, который сообщил это в партийных чатах партии в соцсети.

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Согласно обнародованной информации, Поляков в последнее время жил вместе со Скороход, но она от него ушла. Нардеп тяжело переживал разрыв, для него это было трагедией.

Утром 8 октября из помещения комитета ВР Скороход забрала "скорая". По словам очевидцев, нардеп в состоянии шока. Она, в частности, пыталась дозвониться до умершего Полякова и кричала, что беременна. Член группы "За майбутне" Дмитрий Лубинец сообщил, что Скороход сейчас находится в больнице.

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Что известно о Скороход

  • Народный депутат Анна Скороход была исключена из фракции "Слуга народа" в 2019 году и примкнула к группе "За майбутне".
  • Ее исключили одновременно с Поляковым. По неофициальной версии за то, что она голосовала против законопроекта об открытии рынка земли в первом чтении. Официально глава фракции Давид Арахамия обвинил Скороход в предложении взяток и в лоббировании интересов "конкретных олигархических групп".
  • 14 ноября 2019 года Анна Скороход обвинила власть в задержании своего мужа Алексея Алякина из-за ее голосования вопреки позиции фракции.
  • Анна Скороход – член парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. 31 октября 2019 года она расплакалась в сессионном зале якобы из-за того, что на заседании ей отказали в рассмотрении ее поправки в закон о ГТС.

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