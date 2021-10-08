Депутатская семья: умерший "слуга" Антон Поляков недавно расстался с нардепом из "За майбутне"

После страшной новости Анна Скороход потеряла сознание. Возможно, девушка беременна

После страшной новости Анна Скороход потеряла сознание / Коллаж "Сегодня"

Умерший сегодня ночью депутат Верховной Рады Антон Поляков ("Слуга народа") проживал вместе с коллегой из группы "За майбутне" Анной Скороход. Когда в комитете ВР, где находилась Скороход, стало известно о трагедии, политик потеряла сознание и ее забрала скорая помощь.

Об этом написал "Интерфакс-Украина" со ссылкой на председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамию, который сообщил это в партийных чатах партии в соцсети.

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Согласно обнародованной информации, Поляков в последнее время жил вместе со Скороход, но она от него ушла. Нардеп тяжело переживал разрыв, для него это было трагедией.

Утром 8 октября из помещения комитета ВР Скороход забрала "скорая". По словам очевидцев, нардеп в состоянии шока. Она, в частности, пыталась дозвониться до умершего Полякова и кричала, что беременна. Член группы "За майбутне" Дмитрий Лубинец сообщил, что Скороход сейчас находится в больнице.

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Что известно о Скороход