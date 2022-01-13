Порошенко готують "жарку" зустріч – аеропорт оточать силовики

Петро Порошенко. Фото: колаж "Сьогодні"
У столиці 17 січня посилять охорону аеропорту "Київ" ("Жуляни") у зв'язку із поверненням до країни п'ятого президента України, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка. Цього дня заплановано акцію "Порошенко повертається".
Про це повідомили у пресслужбі аеропорту, передає КП.
"З урахуванням того, що планується велика кількість людей, очевидно, що посилять охорону аеропорту. Більше нічого поки що не планується", – йдеться у повідомленні.
Також там повідомили, що журналістів пускатимуть до аеропорту за попередньою акредитацією.
Чи був аналогічний запит на посилення охорони в аеропорту з боку партії "Європейська солідарність", у пресслужбі не відповіли: "Ми не володіємо такою інформацією".
Нагадаємо, у понеділок, 17 січня, Порошенко повернеться до Києва з закордонного відрядження, його можуть затримати правоохоронці. В Офісі генпрокурора вже підписали клопотання про арешт, а Печерський суд столиці дозволив затримати Порошенка, щоб доставити його до суду для обрання запобіжного заходу. У свою чергу Порошенко заявив, що сам приїде до суду та зустрінеться з генпрокурором Іриною Венедиктовою.
На повернення Петра Олексійовича чекають не тільки слідчі та прокурори, а і його прихильники, які за цим з приводу навіть пишуть пісні.
Підозра п'ятому президентові
- 20 грудня стало відомо, що Петру Порошенку оголосили про підозру. Не останню роль у цьому відіграли "плівки Медведчука". Йому звинувачують у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР". За версією слідства, п'ятого президента підозрюють у участі у злочинній схемі постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень. На думку слідства, своїми діями фігуранти виробництва поставили енергетичну сферу країни у залежність від Росії та терористичних організацій.
- 29 грудня у партії Порошенка пройшли обшуки. Керівник центрального штабу ЄС Олександр Турчинов розповів, що й хто шукав силовиків.
- Крім того, 6 січня Печерський суд Києва наклав арешт на все майно та активи голови партії "Європейська солідарність" та п'ятого глави держави Петра Порошенка.