Порошенко готовят "жаркую" встречу – аэропорт оцепят силовики

Петр Порошенко. Фото: коллаж "Сегодня"
В столице 17 января усилят охрану аэропорта "Киев" ("Жуляны") в связи с возвращением в страну пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко. В этот день запланирована акция "Порошенко возвращается".
Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта, передает КП.
"С учетом того, что планируется большое количество людей, очевидно, что усилят охрану аэропорта. Больше ничего пока не планируется", – говорится в сообщении.
Также там сообщили, что журналистов будут пускать в аэропорт по предварительной аккредитации.
Был ли аналогичный запрос на усиление охраны в аэропорту со стороны партии "Европейская солидарность", в пресс-службе не ответили: "Мы не владеем такой информацией".
Напомним, в понедельник, 17 января, Порошенко вернется в Киев из зарубежной командировки, его могут задержать правоохранители. В Офисе генпрокурора уже подписали ходатайство об аресте, а Печерский суд столицы разрешил задержать Порошенко, чтобы доставить его в суд для избрания меры пресечения. В свою очередь Порошенко заявил, что сам приедет в суд и встретится с генпрокурором Ириной Венедиктовой.
Возвращение Петра Алексеевича ждут не только следователи и прокуроры, а и его сторонники, которые по данному поводу даже пишут песни.
Подозрение пятому президенту
- 20 декабря стало известно, что Петру Порошенко объявили о подозрении. Не последнюю роль в этом сыграли "пленки Медведчука". Ему вменяют государственную измену и содействие деятельности террористических организаций "ДНР" и "ЛНР". По версии следствия, пятого президента подозревают в участии в преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен. По мнению следствия, своими действиями фигуранты производства поставили энергетическую сферу страны в зависимость от России и террористических организаций.
- 29 декабря в партии Порошенко прошли обыски. Руководитель центрального штаба ЕС Александр Турчинов рассказал, что и у кого искали силовики.
- Кроме того, 6 января Печерский суд Киева наложил арест на все имущество и активы председателя партии "Европейская солидарность" и пятого главы государства Петра Порошенко.