Звільнених міністрів не чекають у Раді: Арахамія попросив їх не приходити

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Глава фракції "Слуга народу" у Раді Давид Арахамія попросив п'ять звільнених міністрів не приходити до Ради зі звітом, оскільки він не встигає провести усі проекти. Про це пише УНН .

"Ми попросили їх не приходити зі звітом. Я особисто просив, бо я не встигаю провести всі законопроекти, які зараз на порядку денному цього тижня. Якщо буде додатково на кожну годину, ми взагалі. Ми вже запізнюємося за термінами і просто посипаємось повністю. Тому я особисто просив звіт усіх міністрів", — сказав Арахамія.

Говорячи про запит колег почути міністрів, він відповів: "Нічого, переживуть".

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Нагадаємо, 3 листопада під час пленарного засідання Рада відправила у відставку п'ять міністрів. Призначення нових глав міністерств заплановане на завтра.

Звільнення у Кабміні

було звільнено міністра захисту навколишнього середовища та ресурсів Роман Абрамовський (322 голоси за);

перший віце-прем'єр-міністр – міністр економіки Олексій Любченко (320 голосів за);

міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков (329 голосів за);

віце-прем'єр-міністр та міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський (342 голоси за);

міністр оборони Андрій Таран (341 голос за).

Хто їх замінить? Фракція "Слуга народу" на правах коаліції направила Кабінету Міністрів України пропозиції про внесення на вакантні посади в уряді наступних кандидатів:

Ірину Верещук – на посаду віце-прем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Вона раніше претендувала на посаду міністра оборони.

– на посаду віце-прем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Вона раніше претендувала на посаду міністра оборони. Юлію Свириденко – на посаду першого віце-прем’єра – міністра економіки України. Нині вона є заступником голови ОПУ Андрія Єрмака.

– на посаду першого віце-прем’єра – міністра економіки України. Нині вона є заступником голови ОПУ Андрія Єрмака. Павла Рябікіна – на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості. Він обійме посаду без приставки віце-прем'єр, яку разом із портфелем міністра втратив Олег Уруський.

– на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості. Він обійме посаду без приставки віце-прем'єр, яку разом із портфелем міністра втратив Олег Уруський. Зазначимо, прем'єр-міністр України Денис Шмігаль уже вніс ці пропозиції до Верховної Ради. Реклама

Говорячи про міністра оборони, до Верховної Ради України надійшло подання президента України про призначення Олексія Резнікова на цю посаду. Він був сьогодні звільнений з посади віце-прем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

А новим керівником Мінекології може стати нинішній заступник екс-міністра Романа Абрамовського із цифрових трансформацій Руслан Стрілець. Проте спершу його пропонують у ролі в.о., тобто без голосування ВР.