"Унікальні кадри": Гордон показав відео, як "народилося" фото з Аваковим

Гордон, Аваков та решта компанії спантеличили українців незвичайним фото. Колаж "Сьогодні"
Журналіст Дмитро Гордон показав, як насправді було знято фото з колишнім головою МВС Арсеном Аваковим в Литві, яке наробило багато галасу.
Відповідне відео він опублікував в Instagram.
"А як це було. Унікальні кадри", – написав він.
Фотографувала їх дружина Гордона Алеся Бацман.
Що за галас довкола цього фото?
- 22 листопада Аваков опублікував несподіване фото, на якому були експрем'єр-міністр Володимир Гройсман, телеведучий Савік Шустер, журналіст Дмитро Гордон, відомий лікар-педіатр Євген Комаровський. Українців порадувало спільне фото політиків та журналістів – реакція вийшла яскравою, Мережа вибухнула кумедними фотожабами.
- Але на цьому не закінчилися веселощі. Фото Авакова викликало ажіотаж у політиків – вони запустили флешмоб. Нардеп Олексій Гончаренко опублікував цікаве фото з ексміністром та схожим підписом.
- На хвилі Авакова була й лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко. Вона взагалі сфотографувалася у касці, але тонко перефразувала слова ексглави МВС.
- Пізніше Гордон розкрив "таємницю" фото з Аваковим, яке "підірвало" Мережу. Журналіст пояснив, що політики, зображені з мечами та сокирами, – це не опозиція Зеленському та не похід на Банкову.