"Уникальные кадры": Гордон показал видео, как "родилось" фото с Аваковым

Гордон, Аваков и остальная компания озадачили украинцев необычным фото. Коллаж "Сегодня"

Журналист Дмитрий Гордон показал, как на самом деле было снято нашумевшее в Сети фото с бывшим главой МВД Арсеном Аваковым в Литве.

Соответствующее видео он опубликовал в Instagram.

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"А вот как это было. Уникальные кадры", – написал он.

Фотографировала их супруга Гордона Алеся Бацман.

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Что за шум вокруг этого фото?