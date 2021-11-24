Гордон раскрыл "тайну" фото с Аваковым, которое "взорвало" Сеть

Это не оппозиция Зеленскому и не поход на Банковую – журналист объяснил веселое фото в Литве

Нашумевшее фото с Аваковым. Коллаж "Сегодня"

Журналист Дмитрий Гордон заявил, что фото с экс-главой МВД Арсеном Аваковым с мечами и топорами было сделано в Литве, куда они приехали компанией праздновать день рождения телеведущего Савика Шустера, и оно не имеет отношения к созданию какой-либо новой оппозиционной команды.

Об этом он рассказал в программе "Время Голованова" на телеканале Украина 24.

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Гордона удивила бурная реакция в медиа, и он уточнил, что люди на фотографии – это не оппозиция Зеленскому и они не собрались в поход на Банковую, как об этом писали в СМИ. А за кадром остались еще 5-6 человек.

На самом деле Шустер родом из Вильнюса, и он просто решил там отпраздновать день рождения, пригласив гостей на два дня.

"22-го – день рождения Савика. Мы полетели в Вильнюс, и там была прекрасная программа. Мы посмотрели, где Савик родился, в каком доме. Где Савик ходил в школу – посмотрели школу. Она еще не называется школой имени Савика Шустера, но думаю, что это впереди... Мы посмотрели, где Савик играл в футбол. Мы были в культовом ресторане "Неринга", где в 60-70-е годы собирался цвет диссидентов, поэтов, интеллигенции", – рассказал Гордон.

После этого культурная программа продолжилась в замке Тракай, расположенном недалеко от Вильнюса. К этому замку надо было плыть на катере.

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"Здесь были как раз рыцари. Они устроили рыцарский турнир для нас специально с мечами. Все эти предметы мы взяли у рыцарей и сделали такое фото... За этим фото ничего не стоит, кроме того, что мы любим Савика... А кто там себе больной головой надумал – то это дело не наше, а больной головы, а может, и не одной", – объяснил журналист.

Вирусное фото Авакова