Вкололися не всі. Скільки у Раді депутатів-антивакцинаторів

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Точна кількість народних депутатів, які вакцинувалися від коронавірусу стане відомо 15 листопада. Про це розповів голова комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я. Цензор.НЕТ .
"Зараз кількість тих, хто не зробив щеплення від коронавірусу становить близько 40%. Такі дані наведені зі слів депутатів, але 15 листопада ми з вами точно знатимемо, скільки депутатів провакциновано, хто має сертифікат у "Дії", – сказав Радуцький.
Також він зазначив, що ідейних антивакцинаторів серед депутатів менше, ніж серед населення загалом.
"Нещодавно проводилося опитування, яке показало, що близько 49% не підтримують вакцинацію. Серед депутатів таких не більше 10-15%. Краще, ніж загалом у країні, скажімо так", – сказав Радуцький.
За його словами, депутатів-антивакцинаторів не можна перестати пускати на засідання Ради, ні позбавити зарплати.
"Тому ми залишили депутатам такий самий вибір, як і для інших людей: або у тебе є ковід-сертифікат; або тест-ПЛР не старший за 72 години, або тест на антиген не старший за 49 годин. Ну, або довідка від лікаря (яка, як обіцяє Федоров, з 8 листопада теж буде в "Дії") про те, що ти вилікувався від COVID-19 не більше ніж 3 місяці тому", – резюмував він.
2 листопада на позачерговому засіданні Верховна Рада 279 голосами ухвалила постанову №6154 , згідно з яким, у зв'язку з карантином, змінюються правила допуску до парламенту.
Для входу в Раду потрібна наявність:
- Covid-сертифіката про щеплення однією або декількома дозами вакцини;
- іноземного Covid-сертифіката про вакцинацію;
- негативного результату ПЛР-тесту (зробленого за 72 години до пред'явлення) або експрес-тесту на антиген (зробленого не більше ніж за 48 годин);
- довідки про одужання від коронавірусу (дійсна протягом півроку з моменту одужання).
Мітинги антивакцинаторів по Україні
- Серед гасел – "За відновлення правопорядку в Україні!", "За заборону примусової медицини!", "За належну освіту наших дітей!", а також "Скажи немає COVID-фашизму". Вони перекрили весь урядовий квартал, щоб депутати йшли на роботу пішки та мокли.
- В Запоріжжі супротивники вакцинації від COVID-19 мітингували під стінами облради. Люди також виступали проти "медичного експерименту". Вони не розуміють, навіщо вакцинуватися тим, хто має антитіла до коронавірусу, і чому ніхто не несе відповідальності за наслідки, які можуть бути після вакцини.
- У Харкові 3 листопада люди вийшли на протест проти COVID-вакцинації.
Зазначимо, що не всі депутати дотримуються карантинних обмежень. В Одесі на момент початку сесії міськради із зареєстрованих 54 депутати 16 перебували у сесійній залі без масок . Потім кількість безмаскових депутатів зросла до 30.
Також ми писали про те, як депутати ставляться до тих, хто категорично проти вакцинації від коронавірусу .
Ситуація з коронавірусом у Раді
- За словами нардепа Михайла Радуцького політики вакцинуються на камери , але чи прищеплювалися вони насправді – ніхто не знає.
- цей у Верховній Раді працює мобільна бригада, яка вакцинує народних депутатів, помічників, працівників Апарату ВР та журналістів. Також створюється необхідна для цього інфраструктура, відкриті пункти вакцинації всередині парламенту, а також розміщені публічні пункти вакцинації в готелях, підпорядкованих парламенту.
- Станом на 1 листопада, коронавірусом хворіють сім народних депутатів та 21 працівник Апарату Верховної Ради.