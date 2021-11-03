Укололись не все. Сколько в Раде депутатов-антивакцинаторов

В Раде будут вакцинировать от коронавируса / Фото: Коллаж: Сегодня

Точное количество народных депутатов, которые вакцинировались от коронавируса станет известно 15 ноября. Об этом рассказал глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения пишет издание Цензор.НЕТ.

"Сейчас количество тех, кто не сделал прививку от коронавируса составляет порядка 40%. Такие данные приведены со слов депутатов, но 15 ноября мы с вами точно будем знать, сколько депутатов провакцинировано, у кого есть сертификат в "Дії", – сказал Радуцкий.

Также он отметил, что идейных антивакцинаторов среди депутатов меньше, чем среди населения в целом.

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"Недавно проводился опрос, который показал, что около 49% не поддерживают вакцинацию. Среди депутатов таких не больше 10-15%. Лучше, чем в целом по стране, скажем так", – сказал Радуцкий.

По его словам, депутатов-антивакцинаторов нельзя ни перестать пускать на заседания Рады, ни лишить зарплаты.

"Поэтому мы оставили депутатам такой же выбор, как и для других людей: либо у тебя есть ковид-сертификат; либо тест-ПЦР не старше 72 часов, либо тест на антиген не старше 49 часов. Ну, или справка от врача (которая, как обещает Федоров, с 8 ноября тоже будет в "Дії") о том, что ты вылечился от COVID-19 не больше, чем 3 месяца назад", – резюмировал он.

2 ноября на внеочередном заседании Верховная Рада 279 голосами приняла постановление №6154, согласно которому, в связи с карантином, изменяются правила допуска в парламент.

Для входа в Раду необходимо наличие:

Covid-сертификата о прививках одной или несколькими дозами вакцины;

иностранного Covid-сертификата о вакцинации;

отрицательного результата ПЦР-теста (сделанного за 72 часа до предъявления) или экспресс-теста на антиген (сделанного не более чем за 48 часов);

справки о выздоровлении от коронавируса (действительна в течение полугода с момента выздоровления).

Митинги антивакцинаторов по Украине

В Киеве 3 ноября проходила акция противников вакцинации против коронавируса Среди лозунгов – "За восстановление правопорядка в Украине!", "За запрет принудительной медицины!", "За надлежащее образование наших детей!", а также "Скажи нет COVID-фашизму". Они перекрыли весь правительственный квартал, чтобы депутаты шли на работу пешком и мокли.

В Запорожье противники вакцинации от COVID-19 митинговали под стенами облсовета. Люди также выступали против "медицинского эксперимента". Они не понимают, зачем вакцинироваться тем, кто имеет антитела к коронавирусу, и почему никто не несет ответственности за последствия, которые могут быть после вакцины.

В Харькове 3 ноября люди вышли на протест против COVID-вакцинации.

Отметим, что не все депутаты соблюдают карантинные ограничения. В Одессе на момент начала сессии горсовета из зарегистрировавшихся 54 депутатов 16 находились в сессионном зале без масок. Затем количество "безмасочных" депутатов возросло до 30.

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Также мы писали о том, как депутаты относятся к тем, кто категорически против вакцинации от коронавируса.

Ситуация с коронавирусом в Раде