У Зеленського розповіли про провальну спробу зателефонувати Путіну

Умов для дзвінка поки що немає / Колаж "Сьогодні" / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський цього року спробував налагодити телефонний зв'язок із російським лідером Володимиром Путіним. Однак ця спроба виявилася невдалою і поки що неясно, коли президенти розмовлятимуть безпосередньо один з одним, а не через західних посередників.

Ситуацію із дзвінками пояснив голова Офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв'ю журналу "Фокус".

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А у відповідь тиша

"Наш президент ніколи не дзвонить туди, де він не впевнений, що на його дзвінки чекають і готові відповісти. Була лише одна спроба цього року встановити контакт. Уже не пам'ятаю, чому розмова не відбулася. Тому щойно буде впевненість, що президент РФ готовий розмовляти і буде предмет для розмови, вона відбудеться", — відповів Єрмак на запитання журналіста щодо можливості телефонного контакту лідерів двох країн.

У цьому ж інтерв'ю Андрій Єрмак повідомив, що сподівається на розмову із заступником голови адміністрації президента Росії Дмитром Козаком до кінця цього року. Сторони обговорять роботу Тристоронньої контактної групи по Донбасу, яка 22 грудня домовилася про перемир'я, однак воно так і не настало.

Ситуація