У Зеленского рассказали о провальной попытке созвониться с Путиным

Условий для звонка пока нет / Коллаж "Сегодня" / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский в этом году попытался наладить телефонную связь с российским лидером Владимиром Путиным. Однако эта попытка оказалась неудачной и пока неясно, когда президенты будут разговаривать непосредственно друг с другом, а не через западных посредников.

Ситуацию со звонками объяснил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью журналу "Фокус".

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А в ответ – тишина

"Наш президент никогда не звонит туда, где он не уверен, что его звонки ждут и готовы ответить. Была только одна попытка в этом году установить контакт. Уж не помню, почему разговор не состоялся. Поэтому как только будет уверенность, что президент РФ готов разговаривать и будет предмет для разговора, он состоится", — ответил Ермак на вопрос журналиста о возможности телефонного контакта лидеров двух стран.

В этом же интервью Андрей Ермак сообщил, что надеется на разговор с замглавы администрации президента России Дмитрием Козаком до конца этого года. Стороны обсудят работу Трехсторонней контактной группы по Донбассу, которая 22 декабря договорилась о перемирии, однако оно так и не наступило.

Ситуация