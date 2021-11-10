У Зеленського пропала сивина і змінилася зачіска – фото

За кілька днів Зеленський помолодшав / Колаж "Сьогодні"

Під час нового відеозвернення до нації президента України Володимира Зеленського можна було помітити зникнення сивини у політика, що була видна ще два дні тому.

Нагадаємо, у неділю, 7 листопада, президент України Володимир Зеленський виклав у Instagram своє селфі в тренажерному залі під час заняття спортом. Вперше на фото 43-річного лідера держави було чітко видно, що він посивів.

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Володимир Олександрович виклав у Instagram також відео, зроблене 10 листопада під час запису відеозвернення до громадян. Тут уже сивого волосся немає.

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На посаді президента