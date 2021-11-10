У Зеленского пропала седина и сменилась прическа – фото

За несколько дней Зеленский помолодел / Коллаж "Сегодня"
Во время нового видеообращения к нации президента Украины Владимира Зеленского можно было заметить исчезновение седины у политика, которая была видна еще два дня назад.
Напомним, в воскресенье, 7 ноября, президент Украины Владимир Зеленский выложил в Instagram свое селфи, сделанное в тренажерном зале во время занятия спортом. Впервые на фото 43-летнего лидера государства отчетливо было видно, что он поседел.
Владимир Александрович выложил в Instagram видео, сделанное 10 ноября во время записи видеообращения к гражданам. Тут уже седых волос нет.
На посту президента
- Владимир Зеленский стал шестым президентом Украины 20 мая 2019 года.
- 21 мая 2019 года президент Зеленский распустил Верховную Раду и назначил внеочередные парламентские выборы.
- 21 июля 2019 года пропрезидентская партия "Слуга народа" набрала 43,16% голосов и получила 124 места в Раде.
- С тех пор Офис президента переживал множество скандалов, а команда президента – покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира.
- Всего полгода на посту руководителя Офиса президента Украины был некогда хороший друг Зеленского Андрей Богдан.
- Приходилось президенту разбираться и со скандалами, в которые попадали депутаты провластной партии. Например, когда народному депутату от "Слуги народа" Александру Юрченко сообщили о подозрении во взяточничестве.
- Нынче лидеру страны приходится решать еще и проблему главы Исполнительного комитета реформ Украины Михеила Саакашвили, который находится в грузинской тюрьме и почти 40 дней голодает.
- Никуда не делась и угроза нового нападения России на Украину. Как известно, нынче на наших границах сконцентрировалось большое количество войск РФ.