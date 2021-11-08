У Зеленського назвали два головні завдання для Резнікова

За призначення Резнікова проголосували 273 нардепи. Фото: колаж "Сьогодні"
В Офісі президента України розповіли, чого чекають від Олексія Резнікова на посаді міністра оборони. За словами прессекретаря Володимира Зеленського Сергія Никифорова, перше завдання для нього – повний аудит Міноборони, а друге – забезпечення армії.
Про це Никифоров заявив в ефірі телеканалу "Дім".
Він зазначив, що Резніков має зрозуміти, як функціонує відомство.
"А потім – забезпечення армії. Мені здається, президент саме таке завдання ставив, щоб український військовослужбовець був взутий, одягнений, щоб він харчувався добре, щоб у нього було матеріальне забезпечення хороше, конкурентні зарплати", – Сказав Никифоров.
Він зазначив, що всі ці завдання не лише ставив президент, а й озвучував і сам Олексій Резніков перед голосуванням у Верховній Раді.
Окрім того, Резніков взяв місяць перерви від спілкування з пресою, щоб увійти в курс справ.
Нові обличчя у Кабміні
- Нагадаємо, що цього тижня Верховна Рада провела чергову ротацію у Кабінеті міністрів України. У відставку пішли п'ятеро керівників профільних відомств.
- Верховна Рада України 4 листопада під час пленарного засідання призначила віцепрем'єром – міністром економіки України Юлію Свириденко. За проголосували 256 депутатів, проти – 11.
- Під час пленарного засідання 4 листопада міністром з питань стратегічних галузей промисловості України був призначений Павло Рябікін.
- Цього ж дня ВР призначила віцепрем'єр-міністром України – міністром із реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірину Верещук. За проголосували 260 депутатів.
- Її попередник на цій посаді Олексій Резніков став міністром оборони України.
Також нагадаємо, Резніков після призначень у Верховній Раді заявив, що обговорює можливість скасування обов'язкового призову на термінову військову службу, щоб у результаті в Україні була професійна армія.