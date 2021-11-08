У Зеленского назвали две главные задачи для Резникова

За назначение Резникова проголосовали 273 нардепа. Фото: коллаж "Сегодня"
В Офисе президента Украины рассказали, чего ждут от Алексея Резникова на должности министра обороны. По словам пресс-секретаря Владимира Зеленского Сергея Никифорова, первая задача для него – полный аудит Минобороны, а вторая – обеспечение армии.
Об этом Никифоров заявил в эфире телеканала "Дом".
Он отметил, что Резников должен понять, как функционирует ведомство.
"А потом – обеспечение армии. Мне кажется, президент именно такую задачу ставил, чтобы украинский военнослужащий был обут, одет, чтобы он питался хорошо, чтобы у него было материальное обеспечение хорошее, конкурентные зарплаты", – сказал Никифоров.
Он отметил, что все эти задачи не только ставил президент, но озвучивал и сам Алексей Резников перед голосованием в Верховной Раде.
Кроме того, Резников взял месяц перерыва от общения с прессой, чтобы войти в курс дел.
Новые лица в Кабмине
- Напомним, что на этой неделе Верховная Рада провела очередную ротацию в Кабинете министров Украины. В отставку ушли пятеро руководителей профильных ведомств.
- Верховная Рада Украины 4 ноября во время пленарного заседания назначила вице-премьером – министром экономики Украины Юлию Свириденко. За проголосовали 256 депутатов, против – 11.
- Во время пленарного заседания 4 ноября министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины был назначен Павел Рябикин.
- В этот же день ВР назначила вице-премьер-министром Украины – министром по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирину Верещук. За проголосовали 260 депутатов.
- Ее предшественник на данном посту Алексей Резников стал министром обороны Украины.
Также напомним, Резников после назначений в Верховной Раде заявил, что обсуждает возможность отмены обязательного призыва на срочную военную службу, чтобы в итоге в Украине была профессиональная армия.