Суд у справі нардепа Кузьміних перенесли: стала відома дата

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8 лютого суд вкотре намагався обрати запобіжний захід нардепу Сергію Кузьміних, якого затримали за підозрою в отриманні хабара.

У підсумку, засідання перенесли на 11 лютого, 10:00. Перерва потрібна, щоб нардеп "Слуги народу" ознайомився з матеріалами клопотання про обрання йому запобіжного заходу.

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Після засідання Кузьміних сказав, що йому "набридло шоу в Telegram-каналах та ЗМІ" з приводу його перебування у розшуку. Депутат наголосив, що він перебував на лікарняному.

Вже друга спроба

Попереднє засідання, призначене на 7 лютого, було перенесено, оскільки Кузьміних не взяв із собою паспорта. На наступне засідання 8 лютого він не встиг, бо поїхав за документом до Житомира. Суд почався без нього, Кузміних же повідомив, що намагається вийти через відеозв'язок з Житомирського апеляційного суду.

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Справа проти нардепа Кузьміних