Суд у справі нардепа Кузьміних перенесли: стала відома дата

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8 лютого суд вкотре намагався обрати запобіжний захід нардепу Сергію Кузьміних, якого затримали за підозрою в отриманні хабара.
У підсумку, засідання перенесли на 11 лютого, 10:00. Перерва потрібна, щоб нардеп "Слуги народу" ознайомився з матеріалами клопотання про обрання йому запобіжного заходу.
Після засідання Кузьміних сказав, що йому "набридло шоу в Telegram-каналах та ЗМІ" з приводу його перебування у розшуку. Депутат наголосив, що він перебував на лікарняному.
Вже друга спроба
Попереднє засідання, призначене на 7 лютого, було перенесено, оскільки Кузьміних не взяв із собою паспорта. На наступне засідання 8 лютого він не встиг, бо поїхав за документом до Житомира. Суд почався без нього, Кузміних же повідомив, що намагається вийти через відеозв'язок з Житомирського апеляційного суду.
Справа проти нардепа Кузьміних
- Народного депутата від "Слуги народу" Сергія Кузьміних детективи НАБУ зловили на хабарі у розмірі 558 тис. грн.
- За даними слідства, депутат отримав кошти за надання допомоги в укладанні договорів між приватними компаніями та лікарнею у Житомирській області. Йому повідомили про підозру.
- Після того, як вибухнув скандал, Сергій Кузьміних попросив виключити його із фракції "Слуги народу" у Верховній Раді. Він хотів, щоб його виключили тимчасово з можливістю повернення, якщо його невинуватість буде доведена у встановленому законом порядку.
- Сайт "Сьогодні" також розповідав, що відомо про "слугу народу" Кузьміних.